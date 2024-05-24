Верховная Рада поддержала расширение оснований для раскрытия банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

Верховная Рада 23 мая поддержала в первом чтении законопроект Кабмина 9235, которым среди прочего расширяются основания для раскрытия банковской тайны.
Положения проекта направлены на урегулирование вопроса о раскрытии банковской тайны для специально уполномоченных государственных органов для:
1) обеспечения выполнения решения суда о запрете политической партии в части перехода в собственность государства имущества, средств и других активов запрещенной судом политической партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований;
2) выявления и розыска активов физических и юридических лиц, к которым применены санкции, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
3) определения размера возмещения вреда, причиненного в результате международного вооруженного конфликта на территории Украины, необходимого для осуществления процессуальных действий, предоставления доказательств и обоснований при рассмотрении в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в пояснительной записке отмечает, что п. 2 ч. 1 статьи 62 Закона «О банках и банковской деятельности» предусматривает, что информация о юридических и физических лицах, составляющих банковскую тайну, раскрывается банками по решению суда. Вместе с тем одной из составляющих выявления активов, к которым относятся и денежные средства, является отправка уполномоченным органом исполнительной власти запросов на соответствующие государственные органы, учреждения, предприятия и организации, которые могут владеть информацией о таких активах. Банки являются субъектами, которые непосредственно владеют такой информацией.
Однако Закон «О банках и банковской деятельности» не предусматривает возможности раскрывать информацию об активах подсанкционного лица, ведь такая информация относится к банковской тайне, а соответствующие изменения не были внесены, что делает невозможным выявление и розыск активов подсанкционных лиц.
Также в указанном законе не предусмотрено раскрытие банками банковской тайны по запросу Минюста.
Таким образом, предлагается в статье 62 закона разрешить по запросу АРМА раскрытие такой тайны, в частности:
Запрос АРМА может касаться банковских счетов/электронных кошельков клиентов, операций, проведенных в пользу или по поручению клиента, в частности, операций без открытия счетов, а именно:
Аналогичное разрешение предлагается предоставить Минюсту во время урегулирования споров, рассмотрения в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины и заявлений, связанных с возмещением вреда, причиненного в результате международного вооруженного конфликта на территории Украины, с целью защиты интересов Украины как государства , Президента Украины, Кабинета Министров Украины, министерств, других центральных органов исполнительной власти, их должностных лиц при рассмотрении дел с участием иностранного субъекта в зарубежном юрисдикционном органе, а также при рассмотрении заявлений, поданных Украиной.
Автор: Наталья Мамченко
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