Верховная Рада поддержала расширение оснований для раскрытия банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

Верховная Рада одобрила за основу законопроект об обязательствах банков раскрывать банковскую тайну в случае запроса АРМА или Минюста.

Верховная Рада 23 мая поддержала в первом чтении законопроект Кабмина 9235, которым среди прочего расширяются основания для раскрытия банковской тайны.

Положения проекта направлены на урегулирование вопроса о раскрытии банковской тайны для специально уполномоченных государственных органов для:

1) обеспечения выполнения решения суда о запрете политической партии в части перехода в собственность государства имущества, средств и других активов запрещенной судом политической партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований;

2) выявления и розыска активов физических и юридических лиц, к которым применены санкции, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

3) определения размера возмещения вреда, причиненного в результате международного вооруженного конфликта на территории Украины, необходимого для осуществления процессуальных действий, предоставления доказательств и обоснований при рассмотрении в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в пояснительной записке отмечает, что п. 2 ч. 1 статьи 62 Закона «О банках и банковской деятельности» предусматривает, что информация о юридических и физических лицах, составляющих банковскую тайну, раскрывается банками по решению суда. Вместе с тем одной из составляющих выявления активов, к которым относятся и денежные средства, является отправка уполномоченным органом исполнительной власти запросов на соответствующие государственные органы, учреждения, предприятия и организации, которые могут владеть информацией о таких активах. Банки являются субъектами, которые непосредственно владеют такой информацией.

Однако Закон «О банках и банковской деятельности» не предусматривает возможности раскрывать информацию об активах подсанкционного лица, ведь такая информация относится к банковской тайне, а соответствующие изменения не были внесены, что делает невозможным выявление и розыск активов подсанкционных лиц.

Также в указанном законе не предусмотрено раскрытие банками банковской тайны по запросу Минюста.

Таким образом, предлагается в статье 62 закона разрешить по запросу АРМА раскрытие такой тайны, в частности:

с целью принятия мер по выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, к которым применены санкции,

а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.

Запрос АРМА может касаться банковских счетов/электронных кошельков клиентов, операций, проведенных в пользу или по поручению клиента, в частности, операций без открытия счетов, а именно:

сведения на конкретно определенную дату или за конкретный промежуток времени и в отношении конкретного юридического или физического лица, ФЛП о наличии счетов/электронных кошельков, в том числе счетов в ценных бумагах, счетов условного хранения (эскроу), счетов, открытых клиентом банка по имени третьих лиц, счетов, открытых третьими лицами по имени клиента банка, счетов в банковских металлах,

номера счетов, электронных кошельков, остаток средств, электронных денег, банковских металлов, ценных бумаг на счетах, электронных кошельках,

операции списания со счетов, электронных кошельков или зачисления на счета, электронные кошельки, назначение платежа,

идентификационные данные контрагента, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

для юридических лиц – нерезидентов – полное наименование, страна регистрации, номер счета/электронного кошелька контрагента, код банка контрагента, наличие средств на счетах условного хранения (эскроу), предназначенных для перечисления клиенту банка, наличие договоров о хранении ценностей или предоставление клиенту в имущественный наем (аренда) индивидуального банковского сейфа, перечень движимого имущества, находящегося на хранении и/или в залоге банка в качестве заведения, информацию о лицах, имеющих право распоряжаться счетами клиентов (ФИО, РНОКПП, документы, подтверждающие полномочия представителя).

Аналогичное разрешение предлагается предоставить Минюсту во время урегулирования споров, рассмотрения в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины и заявлений, связанных с возмещением вреда, причиненного в результате международного вооруженного конфликта на территории Украины, с целью защиты интересов Украины как государства , Президента Украины, Кабинета Министров Украины, министерств, других центральных органов исполнительной власти, их должностных лиц при рассмотрении дел с участием иностранного субъекта в зарубежном юрисдикционном органе, а также при рассмотрении заявлений, поданных Украиной.

Автор: Наталья Мамченко

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