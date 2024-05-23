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Судебное решение не отображается в Дії, или поступило решение суда, где вы не являетесь участником, – что делать

19:33, 23 мая 2024
В Дії можно настроить оповещения о судебных заседаниях, ознакомиться с судебными решениями и оплачивать судебные штрафы прямо со смартфона.
Судебное решение не отображается в Дії, или поступило решение суда, где вы не являетесь участником, – что делать
Источник фото: polinfo.gov.ua
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В приложении «Дія» украинцам доступны судебные сервисы. Поэтому никаких поездок в суд и очередей, чтобы получить решение. В несколько кликов в смартфоне можно получить документ с подписями судей.

В Дії ответили на самые распространенные вопросы о судебных сервисах.

Украинцы прямо в смартфоне получают уведомления о судебном заседании, знакомятся с судебными решениями в электронной форме и оплачивают судебные штрафы.

Добавить напоминание о судебном заседании в календарь с Дії можно нажав «Сервисы», перейти в «Судебные услуги», затем – «Подробнее на карточке судебного дела» и «Добавить событие в календарь».

Что делать, если судебное решение не отображается в Дії?

В приложении подтягиваются судебные решения, которые внесены в центральную базу данных электронного суда. Если же решение не отобразилось, - необходимо заполнить форму-обращение на сайте судебной власти.

Что делать, если поступило решение суда, где вы не являетесь участником?

Такое может случаться, если ваши данные были ошибочно внесены в судебный процесс. Однако благодаря приложению об этом можно узнать и вовремя среагировать. Для этого необходимо заполнить заявление на сайте суда, который прислал решение: во вкладке «Граждане» перейти в «Обращения граждан» и указать, что данные были внесены ошибочно.

Как оплатить судебный штраф в приложении Дія?

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  • Авторизуйтесь в Дії,
  • нажмите Сервисы,
  • Судебные услуги,
  • Судебные штрафы,
  • выберите штраф,
  • оплатите с Google или Apple Pay.

Квитанция автоматически дойдет до суда, а после зачисления средств дело закроют.

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