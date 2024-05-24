Верховная Рада расширила основания для прекращения предоставления бесплатной правовой помощи мобилизованным обвиняемым

Оказание безвозмездной вторичной юридической помощи будет прекращаться по решению центра БПД в случае, если уголовное производство остановлено, в том числе по основаниям призыва на военную службу.

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Верховная Рада 23 мая приняла в целом как закон законопроект 11186 о внесении изменения в статью 23 Закона «О безвозмездной правовой помощи».

Так, предоставление безвозмездной вторичной юридической помощи будет прекращаться по решению центра БПД в случае, если уголовное производство приостановлено.

Как указывают авторы, изменениями в УПК по усовершенствованию порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения в статье 335 KПK предусматривается, что в случае, если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, суд останавливает судебное разбирательство в отношении такого обвиняемого до его увольнения с военной службы.

Поскольку значительное количество обвиняемых призвано для прохождения военной службы, судами часто принимаются решения о приостановлении судебного производства. В том числе, остановке подлежат производства, в которых обвиняемым предоставляется безвозмездная вторичная помощь.

В таких категориях дел безвозмездная вторичная помощь фактически прекращает предоставляться на неопределенный срок. Однако решение о прекращении действия поручения центрами по оказанию помощи не принимается из-за отсутствия соответствующего основания в законодательстве.

В соответствии с Порядком оплаты услуг и возмещение расходов адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную юридическую помощь, и Методики исчисления размера вознаграждения адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную юридическую помощь, утвержденных постановлением Кабмина от 17 сентября 2014 г. 465, оплата услуг и возмещение расходов адвокат производстве осуществляются только по окончании стадии производства a6o в случае досрочного прекращения действия поручения на оказание безвозмездной вторичной юридической помощи.

Таким образом, в случае остановки уголовного производства в связи с призывом обвиняемого для прохождения военной службы, поручение о предоставлении безвозмездной юридической помощи в уголовном производстве продолжает свое действие, что делает невозможным предоставление адвокатом акта оказания помощи с соответствующими приложениями и получение оплаты за фактически предоставленные им. услуги.

Имеющееся правовое регулирование нарушает право адвоката на своевременную оплату предоставленных услуг. Кроме того, отсутствие механизма своевременного прекращения поручений автоматически увеличивает продолжительность стадии уголовного производства на период, в который юридическая помощь фактически не оказывается.

В то же время, Минюст в своих замечаниях отмечал, что постановлением Кабмина от 17 сентября 2014 года №465 утвержден Порядок оплаты услуг и возмещение расходов адвокатов, оказывающих безвозмездную вторую юридическую помощь и Методику исчисления размера вознаграждения адвокатов, оказывающих безвозмездную вторую правовую.

При этом положения Методики предусматривают возможность осуществления оплаты услуг адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную помощь, по каждой отдельной стадии производства или процесса.

В случае, когда безвозмездная вторичная юридическая помощь предоставлялась субъекту права на такую помощь, в отношении которого суд в дальнейшем останавливает уголовное производство, безвозмездная вторичная юридическая помощь не прекращается предоставляться (отсутствуют законные основания, стадия производства не завершена) и адвокат соответственно не имеет возможности подать акт предоставление безвозмездной вторичной юридической помощи с соответствующими приложениями к центру по оказанию безвозмездной юридической помощи для оплаты его услуг.

Следовательно, проблемным вопросом является не определение момента прекращения предоставления безвозмездной вторичной юридической помощи, а возможность адвоката получить вознаграждение за предоставленные юридические услуги фактически до завершения соответствующей стадии производства или процесса.

В связи с этим Минюстом совместно с Координационным центром по предоставлению юридической помощи разрабатываются изменения в постановление КМУ от 17 сентября 2014 г. №465 «Вопрос оплаты услуг и возмещение расходов адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную юридическую помощь» с целью усовершенствования ее положений. и с учетом предложений центров по оказанию бесплатной юридической помощи.

Учитывая изложенное, по мнению Минюста, вопрос оплаты услуг адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную юридическую помощь в уголовных производствах, остановленных по решению суда, можно урегулировать путем внесения соответствующих изменений в Методику, предусмотрев возможность предоставления адвокатом акта предоставления бесплатной вторичной юридической помощи с соответствующими. приложениями до завершения стадии производства.

Автор: Наталья Мамченко

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