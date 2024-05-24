Верховна Рада розширила підстави для припинення надання безоплатної правничої допомоги мобілізованим обвинуваченим

Надання безоплатної вторинної правничої допомоги буде припинятися за рішенням центру БПД у разі, якщо кримінальне провадження зупинено, зокрема з підстав призову на військову службу.

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Верховна Рада 23 травня ухвалила в цілому як закон законопроект 11186 про внесення зміни до статті 23 Закону «Про безоплатну правничу допомогу».

Так, надання безоплатної вторинної правничої допомоги буде припинятися за рішенням центру БПД у разі, якщо кримінальне провадження зупинено.

Як вказують автори, змінами до КПК щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану у статті 335 KПK передбачається, що у разі якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його звільнення з військової служби.

Через те, що значна кількість обвинувачених призвана для проходження військової служби, судами часто приймаються рішення про зупинення судового провадження. В тому числі, зупиненню підлягають провадження, в яких обвинуваченим надається безоплатна вторинна правнича допомога.

В таких категоріях справ безоплатна вторинна правнича допомога фактично припиняє надаватись на невизначений строк. Однак рішення про припинення дії доручення центрами з надання допомоги не приймається через відсутність відповідної підстави в законодавстві.

Відповідно до Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, та Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, затверджених постановою Кабміну від 17 вересня 2014 р. 465, оплата послуг та відшкодування витрат адвоката у кримінальному провадженні здійснюються тільки по закінченню стадії провадження a6o у випадку дострокового припинення дії доручення на надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Таким чином, в разі зупинення кримінального провадження у зв'язку з призовом обвинуваченого для проходження військової служби, доручення про надання безоплатної правничої допомоги у кримінальному провадженні продовжує свою дію, що унеможливлює подання адвокатом акту надання допомоги з відповідними додатками та отримання оплати за фактично надані ним послуги.

Наявне правове регулювання порушує право адвоката на своєчасну оплату наданих послуг. Крім того, відсутність механізму своєчасного припинення доручень автоматично збільшує тривалість стадії кримінального провадження на період, в який правнича допомога фактично не надається.

У той же час, Мінюст в своїх зауваженнях зазначав, що постановою Кабміну від 17 вересня 2014 року №465 затверджено Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу та Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу.

При цьому положення Методики передбачають можливість здійснення оплати послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, за кожною окремою стадією провадження чи процесу.

У випадку, коли безоплатна вторинна правнича допомога надавалася суб’єкту права на таку допомогу, стосовно якого суд в подальшому зупиняє кримінальне провадження, безоплатна вторинна правнича допомога не припиняє надаватися (відсутні законні підстави, стадія провадження незавершена) і адвокат відповідно не має можливості подати акт надання безоплатної вторинної правничої допомоги з відповідними додатками до центру з надання безоплатної правничої допомоги для оплати його послуг.

Отже, проблемним питанням є не визначення моменту припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги, а можливість адвоката отримати винагороду за надані правничі послуги фактично до завершення відповідної стадії провадження чи процесу.

У зв’язку з цим Мін’юстом спільно з Координаційним центром з надання правничої допомоги розробляються зміни до постанови КМУ від 17 вересня 2014 року № 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу» з метою удосконалення її положень та з урахуванням пропозицій центрів з надання безоплатної правничої допомоги.

Враховуючи викладене, на думку Мінюсту, питання щодо оплати послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу у кримінальних провадженнях, що зупинені за рішенням суду, можна врегулювати шляхом внесення відповідних змін до Методики, передбачивши можливість подання адвокатом акта надання безоплатної вторинної правничої допомоги з відповідними додатками до завершення стадії провадження.

Автор: Наталя Мамченко

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