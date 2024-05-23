Геноцид російських штурмовиків: українські військові знову збили російський Су-25

Українські військові на Донеччині заземлили другу ворожу «сушку».

У четвер, 23 травня, українські військові знову засвітилися в ефективній обороні, збивши російський штурмовик Су-25. Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

«Обіцяли, що геноцид російських «Су» буде продовжуватись, обіцянку тримаємо! Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Це вже другий штурмовик, який вдало збили українські військові за останні дні. Напередодні вони також успішно збили одну ворожу «сушку».

«Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два», - додали у бригаді на своїй сторінці у Facebook.

Су-25 - це радянський штурмовик, який призначений для підтримки сухопутних військ. Він з'явився у повітрі в 1975 році, а на озброєння взяли у 1981 році.

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