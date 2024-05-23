Хто з суддів в останні роки відряджався до Національної школи суддів або й досі там перебуває у відрядженні: список

Рада суддів України 23 травня 2024 року оприлюднила список суддів, які з 2021 по 2024 року відряджалися для роботи в Національній школі суддів або досі перебувають там у відрядженні.
Нагадаємо, що питанню суддів, відряджених до НШСУ, РСУ вирішила приділити увагу після скарг громадськості на те, що з не зовсім зрозумілих причин, деякі судді не здійснюють правосуддя у своїх судах, однак при цьому знаходяться у тривалих відрядженнях до НШСУ.
Згідно з інформацією НШСУ, з 1 січня 2021 року по 17 травня 2024 року до Школи суддів відряджалися 26 суддів з судів першої (25 суддів) та апеляційної (1 суддя) інстанції.
У чималій кількості це судді, у яких тривалий час були відсутні повноваження для здійснення правосуддя.
Разом з тим, помітно, що деякі судді проводять у відрядженнях до НШСУ достатньо багато часу, відряджаючись до Школи суддів фактично на регулярній основі.
Також помітно, що деякі судді, перебуваючи у відрядженні до НШСУ, займалися такою діяльністю як «науково-методичне забезпечення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду». Інші касаційні суди Верховного Суду, судячи з всього, науково-методичного забезпечення у минулі роки не потребували.
Наводимо список суддів, що перебували у відрядженнях до НШСУ з 2021 по 2024 роки:
КРАТКО Дмитро Михайлович – суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області.
Строк відрядження: з 1 січня по 26 лютого 2021 року.
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ.
ПОТАПЕНКО Андрій Вікторович – суддя Ржищевського міського суду Київської області.
Строк відрядження: з 1 січня по 26 лютого 2021 року.
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ.
КОНСТАНТИНОВ Дмитро Сергійович – суддя Красноградського районного суду Харківської області
Строк відрядження: з 1 січня по 30 червня 2021 року.
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, включених до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ у таких формах як тренінги, стандартизовані лекції, семінари-практикуми та адаптація вже розроблених матеріалів до дистанційного формату навчання.
МАРКО Ярослава Романівна – суддя Шевченківського районного суду міста Запоріжжя.
Строк відрядження:
1 лютого – 30 квітня 2021 року
5 травня – 30 липня 2021 року
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ.
ДУДАР Тетяна Валеріївна – суддя Березанського міського суду Київської області
Строк відрядження: з 11 травня по 12 листопада 2021 року.
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
КОЛІУШ Галина Вадимівна – суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.
Строк відрядження:
27 вересня – 26 листопада 2021 року
29 листопада 2021 року – 25 лютого 2022 року
Мета відрядження: науково-методичне забезпечення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.
ДАНЧУК Віталій Валерійович – суддя Лугинського районного суду Житомирської області.
Строк відрядження: 10 вересня 2021 року – 7 березня 2022 року.
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
МУЗИКА Олександр Миколайович – суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області
Строк відрядження: 1 жовтня 2021 року – 7 березня 2022 року.
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
МЕЛЬНИК Ірина Олексіївна - суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області.
Строк відрядження: 10 листопада 2021 року – 7 березня 2022 року.
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
ГІДА Ольга Сергіївна – суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Строк відрядження: 15 листопада 2021 року – 7 березня 2022 року.
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
ДУДІКОВ Андрій Володимирович – суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Строк відрядження: 15 грудня 2021 року – 7 березня 2022 року.
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
ЦИБІЗОВА Стелла Анатоліївна – суддя Полтавського районного суду Полтавської області.
Строк відрядження: 26 січня 2022 року – 7 березня 2022 року.
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
КИЯН Дмитро Володимирович - суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області.
Строк відрядження: 4 жовтня 2021 року – 7 березня 2022 року.
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
ЛУНЬОВА Ольга Григорівна – суддя Вугледарського міського суду Донецької області.
Строк відрядження: 4 жовтня 2021 року – 20 січня 2023 року.
Мета відрядження: відповідно до ч. 6 ст. 54 Закону «Про судоустрій і статус суддів» за заявою судді, на підставі наказу Вугледарського міського суду Донецької області, з послідуючим направленням на навчання за магістерською програмою з прав людини у Лондонському університеті королеві Марії на підставі листа Посольства Великої Британії в Україні.
ШЕВЧЕНКО Віра Миколаївна – суддя Гребінківського районного суду Полтавської області.
Строк відрядження:
1 лютого – 1 квітня 2022 року
28 листопада 2022 року – 28 червня 2023 року
Мета відрядження:
науково-методичне забезпечення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду
розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
ПАРНЕНКО (ВІХРОВА) Вікторія Станіславівна – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
Строк відрядження:
3 квітня – 19 травня 2023 року
22 травня – 30 червня 2023 року
3 липня – 1 вересня 2023 року
4 вересня – 13 жовтня 2023 року
Мета відрядження: науково-методичне забезпечення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду
САПАЛЬОВА Тетяна Валентинівна – суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду.
Строк відрядження: 13 лютого – 13 березня 2024 року
Мета відрядження: розроблення та підготовка тестових та практичних завдань для проведення конкурсу на посади суддів апеляційних судів із адміністративної спеціалізації
КАРАБАК Лілія Германівна – суддя Шевченківського районного суду міста Запоріжжя.
Строк відрядження: 3 січня – 1 квітня 2024 року
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ.
БЛАЖІВСЬКА Оксана Євгенівна – суддя Господарського суду міста Києва, член Вищої ради правосуддя у 2019-2023 роках.
Строк відрядження: 20 листопада 2023 року – 11 квітня 2024 року.
Мета відрядження:
розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання
підготовка тестів по господарській спеціалізації
ДАНИЛІВ Софія Вікторівна – суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (перебувала у відрядженні також у Білоцерківському міськрайонному суді Київської області).
Строк відрядження: 28 серпня 2023 року – 8 травня 2024 року.
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів, Служби судової охорони у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
МАКАРЕНКО Людмила Анатоліївна – суддя Володарського районного суду Київської області.
Строк відрядження:
16 листопада 2021 року – 7 березня 2022 року
11 квітня 2022 року – 17 листопада 2023 року
22 листопада 2023 року – 17 травня 2024 року
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
Хто з суддів перебуває у відрядженні до НШСУ прямо зараз
Згідно з наведеною РСУ інформацією, ще п’ять суддів досі перебувають у відрядженні до НШСУ.
Це судді:
ПЕРЕСУНЬКО Ярослав Володимирович – суддя Соснівського районного суду міста Черкаси
Строк відрядження:
15 грудня 2021 року – 7 березня 2022 року
12 червня 2023 року – 12 грудня 2023 року
20 грудня 2023 року – 14 червня 2024 року
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів, Служби судової охорони у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
ЧОРНИЙ Ігор Ярославович – суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Строк відрядження:
18 жовтня 2021 року – 7 березня 2022 року
1 червня 2022 року – 3 червня 2024 року
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ.
ХОДАКІВСЬКИЙ Максим Петрович – суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська.
Строк відрядження:
1 січня – 29 червня 2021 року
9 липня 2021 – 7 березня 2022 року
18 квітня 2022 року – 11 липня 2024 року
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
КОТЕЛЬВА Катерина Олександрівна – суддя Галицького районного суду міста Львова.
Строк відрядження:
1 січня 2021 року – 7 березня 2022 року
11 квітня 2022 року – 16 липня 2024 року
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів, Служби судової охорони у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
КУЛЄБЯКІН Вадим Олександрович – суддя Чемеровецького районного суду Хмельницької області.
Строк відрядження: 29 січня – 29 липня 2024 року.
Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.
Як повідомила у листі до РСУ проректор НШСУ Наталія Шукліна:
«Відряджені судді в Національній школі суддів України виконували свою роботу своєчасно та в повному обсязі. Напрямки діяльності, показники роботи, якість і своєчасність виконання покладених завдань (обов’язків) здійснювалися на належному рівні, зауважень до їх роботи немає».
Автор: В’ячеслав Хрипун
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.