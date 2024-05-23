Кто из судей в последние годы был откомандирован в Национальную школу судей или до сих пор там находится: список

Некоторые судьи проводят в командировках в НШСУ немалую часть своей жизни.

Ректор НШСУ Николай Онищук и руководитель аппарата НШСУ Зеновий Холоднюк, источник фото - Национальная школа судей Украины

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Совет судей Украины 23 мая 2024 года обнародовал список судей, которые с 2021 по 2024 годаы командировались для работы в Национальной школе судей или до сих пор находятся там в командировке.

Напомним, что вопросу судей, откомандированных в НШСУ, Совет судей решил уделить внимание после жалоб общественности на то, что, по не совсем понятным причинам, некоторые судьи не осуществляют правосудие в своих судах, однако при этом находятся в длительных командировках в НШСУ.

Согласно информации НШСУ, с 1 января 2021 года по 17 мая 2024 в Школу судей командировались 26 судей из судов первой (25 судей) и апелляционной (1 судья) инстанции.

В большом количестве это судьи, у которых длительное время отсутствовали полномочия для осуществления правосудия.

Вместе с тем, заметно, что некоторые судьи проводят в командировках в НШСУ достаточно много времени, отправляясь в Школу судей фактически на регулярной основе.

Примечательно также, что некоторые судьи, находясь в командировке в НШСУ, занимались такой деятельностью как «научно-методическое обеспечение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда». Другие кассационные суды Верховного Суда, судя по всему, в научно-методическом обеспечении в прошлые годы не нуждались.

Приводим список судей, находившихся в командировках в НШСУ с 2021 по 2024 год:

КРАТКО Дмитро Михайлович – суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області.

Строк відрядження: з 1 січня по 26 лютого 2021 року.

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ.

ПОТАПЕНКО Андрій Вікторович – суддя Ржищевського міського суду Київської області.

Строк відрядження: з 1 січня по 26 лютого 2021 року.

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ.

КОНСТАНТИНОВ Дмитро Сергійович – суддя Красноградського районного суду Харківської області

Строк відрядження: з 1 січня по 30 червня 2021 року.

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, включених до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ у таких формах як тренінги, стандартизовані лекції, семінари-практикуми та адаптація вже розроблених матеріалів до дистанційного формату навчання.

МАРКО Ярослава Романівна – суддя Шевченківського районного суду міста Запоріжжя.

Строк відрядження:

1 лютого – 30 квітня 2021 року

5 травня – 30 липня 2021 року

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ.

ДУДАР Тетяна Валеріївна – суддя Березанського міського суду Київської області

Строк відрядження: з 11 травня по 12 листопада 2021 року.

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

КОЛІУШ Галина Вадимівна – суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Строк відрядження:

27 вересня – 26 листопада 2021 року

29 листопада 2021 року – 25 лютого 2022 року

Мета відрядження: науково-методичне забезпечення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

ДАНЧУК Віталій Валерійович – суддя Лугинського районного суду Житомирської області.

Строк відрядження: 10 вересня 2021 року – 7 березня 2022 року.

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

МУЗИКА Олександр Миколайович – суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області

Строк відрядження: 1 жовтня 2021 року – 7 березня 2022 року.

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

МЕЛЬНИК Ірина Олексіївна - суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області.

Строк відрядження: 10 листопада 2021 року – 7 березня 2022 року.

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

ГІДА Ольга Сергіївна – суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Строк відрядження: 15 листопада 2021 року – 7 березня 2022 року.

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

ДУДІКОВ Андрій Володимирович – суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Строк відрядження: 15 грудня 2021 року – 7 березня 2022 року.

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

ЦИБІЗОВА Стелла Анатоліївна – суддя Полтавського районного суду Полтавської області.

Строк відрядження: 26 січня 2022 року – 7 березня 2022 року.

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

КИЯН Дмитро Володимирович - суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області.

Строк відрядження: 4 жовтня 2021 року – 7 березня 2022 року.

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

ЛУНЬОВА Ольга Григорівна – суддя Вугледарського міського суду Донецької області.

Строк відрядження: 4 жовтня 2021 року – 20 січня 2023 року.

Мета відрядження: відповідно до ч. 6 ст. 54 Закону «Про судоустрій і статус суддів» за заявою судді, на підставі наказу Вугледарського міського суду Донецької області, з послідуючим направленням на навчання за магістерською програмою з прав людини у Лондонському університеті королеві Марії на підставі листа Посольства Великої Британії в Україні.

ШЕВЧЕНКО Віра Миколаївна – суддя Гребінківського районного суду Полтавської області.

Строк відрядження:

1 лютого – 1 квітня 2022 року

28 листопада 2022 року – 28 червня 2023 року

Мета відрядження:

науково-методичне забезпечення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

ПАРНЕНКО (ВІХРОВА) Вікторія Станіславівна – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Строк відрядження:

3 квітня – 19 травня 2023 року

22 травня – 30 червня 2023 року

3 липня – 1 вересня 2023 року

4 вересня – 13 жовтня 2023 року

Мета відрядження: науково-методичне забезпечення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

САПАЛЬОВА Тетяна Валентинівна – суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду.

Строк відрядження: 13 лютого – 13 березня 2024 року

Мета відрядження: розроблення та підготовка тестових та практичних завдань для проведення конкурсу на посади суддів апеляційних судів із адміністративної спеціалізації

КАРАБАК Лілія Германівна – суддя Шевченківського районного суду міста Запоріжжя.

Строк відрядження: 3 січня – 1 квітня 2024 року

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів у формі тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ.

БЛАЖІВСЬКА Оксана Євгенівна – суддя Господарського суду міста Києва, член Вищої ради правосуддя у 2019-2023 роках.

Строк відрядження: 20 листопада 2023 року – 11 квітня 2024 року.

Мета відрядження:

розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання

підготовка тестів по господарській спеціалізації

ДАНИЛІВ Софія Вікторівна – суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (перебувала у відрядженні також у Білоцерківському міськрайонному суді Київської області).

Строк відрядження: 28 серпня 2023 року – 8 травня 2024 року.

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів, Служби судової охорони у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

МАКАРЕНКО Людмила Анатоліївна – суддя Володарського районного суду Київської області.

Строк відрядження:

16 листопада 2021 року – 7 березня 2022 року

11 квітня 2022 року – 17 листопада 2023 року

22 листопада 2023 року – 17 травня 2024 року

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

Хто з суддів перебуває у відрядженні до НШСУ прямо зараз

Згідно з наведеною РСУ інформацією, ще п’ять суддів досі перебувають у відрядженні до НШСУ.

Це судді:

ПЕРЕСУНЬКО Ярослав Володимирович – суддя Соснівського районного суду міста Черкаси

Строк відрядження:

15 грудня 2021 року – 7 березня 2022 року

12 червня 2023 року – 12 грудня 2023 року

20 грудня 2023 року – 14 червня 2024 року

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів, Служби судової охорони у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

ЧОРНИЙ Ігор Ярославович – суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Строк відрядження:

18 жовтня 2021 року – 7 березня 2022 року

1 червня 2022 року – 3 червня 2024 року

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі дистанційних курсів, тренінгів, стандартизованих лекцій, семінарів-практикумів, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ.

ХОДАКІВСЬКИЙ Максим Петрович – суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська.

Строк відрядження:

1 січня – 29 червня 2021 року

9 липня 2021 – 7 березня 2022 року

18 квітня 2022 року – 11 липня 2024 року

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

КОТЕЛЬВА Катерина Олександрівна – суддя Галицького районного суду міста Львова.

Строк відрядження:

1 січня 2021 року – 7 березня 2022 року

11 квітня 2022 року – 16 липня 2024 року

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів, Служби судової охорони у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

КУЛЄБЯКІН Вадим Олександрович – суддя Чемеровецького районного суду Хмельницької області.

Строк відрядження: 29 січня – 29 липня 2024 року.

Мета відрядження: розроблення навчальних матеріалів для підготовки і періодичного навчання суддів, працівників апаратів судів у формі тренінгів, семінарів-практикумів, дистанційних курсів, стандартизованих лекцій, що включені до плану науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ та їх викладання.

Как сообщила в письме в Совет судей проректор НШСУ Наталья Шуклина:

«Командированные судьи в Национальной школе судей Украины выполняли свою работу своевременно и в полном объеме. Направления деятельности, показатели работы, качество и своевременность выполнения возложенных задач (обязанностей) осуществлялись на должном уровне, замечаний к их работе нет».

Автор: Вячеслав Хрипун

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