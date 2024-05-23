Смертельное ДТП на блокпосту: судье Алексею Тандыру продлили срок содержания под стражей

По ходатайству прокурора суд продлил срок пребывания под стражей обвиняемого до 21 июля.

Источник фото: hromadske.ua

Святошинский районный суд города Киева по ходатайству Киевской городской прокуратуры продлил срок действия меры пресечения Алексею Тандыру, который обвиняется в совершении смертельного ДТП на блокпосту в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Суд решил продлить содержание под стражей без определения залога на 2 месяца до 21 июля 2024 года. Напомним, судью обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Судью обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Напомним, ДТП произошло 25 мая 2023 года, когда судья наехал на блокпост. В результате аварии военнослужащий погиб на месте. Следствие установило, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. До сих пор уголовное производство по данному факту находится на рассмотрении суда, после завершения досудебного расследования в августе 2023 года.

В августе 2023 года досудебное расследование в отношении судьи завершено, дело находится на рассмотрении суда.

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