Смертельна ДТП на блокпосту: судді Олексію Тандиру продовжили термін тримання під вартою

За клопотанням прокурора суд продовжив термін перебування під вартою обвинуваченого до 21 липня.

Джерело фото: hromadske.ua

Святошинський районний суд міста Києва за клопотанням Київської міської прокуратури продовжив термін дії запобіжного заходу Олексію Тандиру, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП на блокпосту у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Суд вирішив продовжити тримання під вартою без визначення застави на 2 місяці до 21 липня 2024 року. Нагадаємо, суддю звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі військовослужбовця Національної гвардії України.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, ДТП сталася 25 травня 2023 року, коли суддя наїхав на блокпост. У результаті аварії військовослужбовець загинув на місці. Слідство встановило, що суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння в момент аварії. До цього часу кримінальне провадження за цим фактом перебуває на розгляді суду, після завершення досудового розслідування в серпні 2023 року.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду.

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