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Завтра у всіх регіонах України через дощі та хмарність протягом доби вимикатимуть світло

18:45, 23 травня 2024
Графіки відключення електроенергії у всіх регіонах України діятимуть з 00:00 до 24:00.
Завтра у всіх регіонах України через дощі та хмарність протягом доби вимикатимуть світло
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У п’ятницю, 24 травня, в усіх регіонах України діятимуть графіки відключення електроенергії. Ці заходи будуть застосовані протягом усієї доби для промислових та побутових споживачів, повідомляє Укренерго.

Проте відключення не стосуватимуться об'єктів критичної інфраструктури, що забезпечують життєво важливі функції для населення. Графіки погодинних відключень будуть діяти з 00:00 до 24:00.

Причиною введення таких заходів є дощова погода та щільна хмарність, що заважає сонячним електростанціям працювати на повну потужність. Це спричинює дефіцит електроенергії в енергосистемі, особливо в денні години.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів споживання, що щоденно визначає Диспетчерський центр «Укренерго». Інформацію про час відключень у вашому регіоні можна отримати у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах.

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