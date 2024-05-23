Нідерланди та союзники відправлять Україні військове обладнання на 175 млн євро

Пакет допомоги буде спрямовано на зміцнення повітряної та морської оборони України.

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Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у мережі Х повідомила, що Нідерланди та союзники закуплять для України додаткове військове обладнання на суму 175 мільйонів євро. Це рішення прийнято з урахуванням потреб України у зміцненні повітряної та морської оборони.

«Тому Міжнародний фонд для України (МФУ) оголосив про закупівлю обладнання на суму 175 мільйонів євро за співфінансування Нідерландів», - заявила Оллонгрен.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва виступив за надання дозволу Україні біти по території рф американською зброєю. Водночас у Білому домі точаться дискусії, чи слід надавати України таку можливість.

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