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Відсутність грошей в бюджеті на виконання судового рішення по соціальній справі буде підставою звільнення керівника держоргану від штрафу

08:00, 24 травня 2024
Народні депутати схвалили законопроект, яким пропонується штрафувати керівників держорганів за невиконання судових рішень на суму до 121 тисяч грн, але при цьому дозволити звільняти їх від штрафу на підставі відсутності грошей в бюджеті.
Відсутність грошей в бюджеті на виконання судового рішення по соціальній справі буде підставою звільнення керівника держоргану від штрафу
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Адміністративному суду пропонується накладати на керівника боржника – суб’єкта владних повноважень штраф у сумі від 60,5 тисяч грн до 121 тисяч грн за невиконання судового рішення. Відповідний законопроект 9462 у першому читанні підтримала Верховна Рада.

При цьому половину суми штрафу пропонується стягувати на користь позивача, а іншу половина – до Державного бюджету.

Втім, чиновник-керівник держоргану, наприклад, Пенсійного фонду зможе уникнути штрафу.

Так, законопроектом вводиться певний «запобіжник» – підставу звільнення керівника державного органу від штрафу. Це відсутність грошей в бюджеті.

Загалом, законопроект встановлює, що судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах здійснює суд, який ухвалив відповідне судове рішення.

Невиконання суб’єктом владних повноважень рішення суду, яке набрало законної сили, щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту та пільг, протягом 2 місяців з дня набрання законної сили судовим рішенням, є самостійною підставою для зміни способу і порядку виконання такого судового рішення шляхом стягнення з такого суб’єкта владних повноважень відповідних виплат.

Суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, за клопотанням позивача (стягувача) або за власною ініціативою може зобов’язати боржника – суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення.

За наслідками розгляду звіту суд своєю ухвалою приймає або відмовляє у прийнятті звіту. У разі відмови у прийнятті звіту, суд одночасно може і накласти на керівника боржника – суб’єкта владних повноважень штраф у сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, від 60 560 грн до 121 120 грн.

Втім, суд за клопотанням боржника – суб’єкта владних повноважень може зменшити розмір штрафу або звільнити від його сплати на підставі доказів, що підтверджують здійснення керівником боржника – суб’єктом владних повноважень дій, спрямованих на виконання судового рішення та які на переконання суду на момент розгляду звіту є достатніми та вичерпними.

Також, як вже було сказано, якщо судове рішення стосується здійснення виплат (пенсійних, соціальних тощо) суд може зменшити розмір штрафу або взагалі звільнити від його сплати на підставі доказів, які підтверджують відсутність бюджетних асигнувань у боржника – суб’єкта владних повноважень та вжиття керівником боржника всіх необхідних заходів для встановлення таких бюджетних асигнувань, які на переконання суду на момент розгляду звіту є достатніми та вичерпними.

Якщо боржником є колегіальний орган, за наслідками розгляду звіту про виконання рішення суду або в разі неподання такого звіту суд своєю ухвалою може накласти штраф на кожного з членів такого колегіального органу, які в межах своїх повноважень, завдань чи функції не забезпечили виконання судового рішення.

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Автор: Наталя Мамченко

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