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Отримали повістки, але не прибули до ТЦК: на Харківщині двох ухилянтів відправили за ґрати

07:57, 24 травня 2024
Ухилянтам призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.
Отримали повістки, але не прибули до ТЦК: на Харківщині двох ухилянтів відправили за ґрати
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На Харківщині суди визнали винними двох чоловіків в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період. Їм призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі, передає Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що у травні 2023 року 40-річний мешканець селища Печеніги, будучи придатним за станом здоров’я для проходження військової служби згідно з довідкою військово-лікарської комісії, та не маючи правових підстав на відстрочку від призову, не явився за викликом згідно повістки для відправки у команду за призовом по мобілізації.

Другий ухилянт — 39-річний мешканець м. Харкова. Будучи придатним до проходження до військової служби, що підтверджує відповідний висновок ВЛК, чоловік, у грудні минулого року, отримавши повістку для прибуття до Київського РТЦК та СП м. Харкова, не прибув без поважних причин.

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Кабмін 10 травня затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників.

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