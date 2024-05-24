Отримали повістки, але не прибули до ТЦК: на Харківщині двох ухилянтів відправили за ґрати

Ухилянтам призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

На Харківщині суди визнали винними двох чоловіків в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період. Їм призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі, передає Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що у травні 2023 року 40-річний мешканець селища Печеніги, будучи придатним за станом здоров’я для проходження військової служби згідно з довідкою військово-лікарської комісії, та не маючи правових підстав на відстрочку від призову, не явився за викликом згідно повістки для відправки у команду за призовом по мобілізації.

Другий ухилянт — 39-річний мешканець м. Харкова. Будучи придатним до проходження до військової служби, що підтверджує відповідний висновок ВЛК, чоловік, у грудні минулого року, отримавши повістку для прибуття до Київського РТЦК та СП м. Харкова, не прибув без поважних причин.

Раніше ми писали, «ловити» ухилянтів на вулиці незабаром буде непотрібно – все відображатиметься в електронному реєстрі, а штрафи зможуть виписати заочно.

Кабмін 10 травня затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників.

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