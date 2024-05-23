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Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтримав законопроект про засекречування судових рішень в Реєстрі

19:45, 23 травня 2024
Незважаючи на заяву медійників про шкоду для прозорості правосуддя від засекречування судових рішень в Реєстрі, голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтримав цей законопроект.
Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтримав законопроект про засекречування судових рішень в Реєстрі
Фото: Фейсбук Ярослава Юрчишина
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Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин проголосував «за» законопроект, яким з публічного доступу вилучать низку судових рішень. Про це свідчать результати голосування на сайті парламенту за законопроект №7033-д.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», до другого читання пропонується внести поправки, за якими з публічної частини Реєстру судових рішень вилучать рішення по справах щодо військовозобов’язаних та військовослужбовців, і практика щодо мобілізації стане закритою для громадськості.

Ярослав Юрчишин підтримав цей законопроект, незважаючи на публічну заяву медійників.

Так, у спільній заяві Інституту масової інформації, «Медіаруху», «Детектор медіа» інших йдеться про те, що українські журналісти та медійні організації, закликають депутатів не приймати законопроект 7033-д і вважають, що він суттєво перешкоджатиме висвітленню справ, повʼязаних із війною, та в результаті позбавить громадськість контролю над правосуддям у важливих судових процесах.

Нагадаємо, що законопроектом також пропонується у текстах судових рішень закрити найменування об’єктів критичної інфраструктури. А туди входять, наприклад, виборчі комісії, ЗМІ, самі суди та органи державної влади.

Отже, якщо буде йтися, наприклад, про виборчий спір чи спір проти певного банку, то дізнатися, хто з ким судився, буде неможливо.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів  від 16.12.22 №1384, яка визначає Порядок віднесення об’єктів до критичної інфраструктури, до числа таких об’єктів можуть навіть самі суди, що викликає питання, чи треба у такому разі закривати весь Реєстр для громадськості.

Автор: Наталя Мамченко

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Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтримав законопроект про засекречування судових рішень в Реєстрі

Незважаючи на заяву медійників про шкоду для прозорості правосуддя від засекречування судових рішень в Реєстрі, голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтримав цей законопроект.

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До другого читання пропонується внести поправки, за якими з публічної частини Реєстру судових рішень вилучать рішення по справах щодо військовозобов’язаних та військовослужбовців – практика щодо мобілізації стане закритою для громадськості.

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