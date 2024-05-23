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У США судитимуть китайського мільярдера за шахрайство з цінними паперами та криптовалютою

21:31, 23 травня 2024
На Батьківщині мільярдера також звинувачують у зґвалтуванні, хабарництві та шахрайстві.
У США судитимуть китайського мільярдера за шахрайство з цінними паперами та криптовалютою
Джерело фото: Getty Images
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У Федеральному суді Мангеттена 23 травня розпочався судовий процес над китайським мільярдером Го Веньгуй, який чотири роки тому заявив про неминучий кінець комуністичного правління в Китаї та утворення Нової федеральної держави Китай. Про це повідомляє видання The New York Times.

Го, який раніше був відомий як Гуо Венгуй, став фігурою правого крила у США, після того як відкинув пекінський бізнес та почав критикувати Комуністичну партію Китаю та самого Сін Цзіньпіна. Однак зараз в суді його звинувачують у шахрайстві та фінансових махінаціях.

Прокуратура обвинувачує Го у відмиванні грошей, шахрайстві з цінними паперами та електронним зв'язком, а також у випуску фіктивної криптовалюти. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 10 років позбавлення волі або навіть депортація до Китаю, де його також розшукують за іншими звинуваченнями, включаючи зґвалтування, хабарництво та шахрайство.

У своєму захисті команда адвокатів Го, яка включає колишнього федерального прокурора Мангеттена, планує викликати свідків для спростування звинувачень. Вони також намагатимуться показати, що Го був мішенню китайського уряду, який намагався вплинути на адміністрацію Трампа для його репатріації.

Колишня помічниця Го Іветт Ван вже визнала себе винною у змові з метою шахрайства та відмивання грошей, що свідчить про складність справи Го та його оточення.

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