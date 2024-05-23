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В США будут судить китайского миллиардера за мошенничество с ценными бумагами и криптовалютой

21:31, 23 мая 2024
На Родине миллиардера также обвиняют в изнасиловании, взяточничестве и мошенничестве.
В США будут судить китайского миллиардера за мошенничество с ценными бумагами и криптовалютой
Источник фото: Getty Images
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В Федеральном суде Манхэттена 23 мая начался судебный процесс над китайским миллиардером Го Вэньгуй, который четыре года назад заявил о неизбежном конце коммунистического правления в Китае и образовании Нового федерального государства Китай. Об этом сообщает издание The New York Times.

Го, который ранее был известен как Гуо Вэнгуй, стал фигурой правого крыла в США, после того как отверг пекинский бизнес и начал критиковать Коммунистическую партию Китая и самого Син Цзиньпина. Однако сейчас в суде его обвиняют в мошенничестве и финансовых махинациях.

Прокуратура обвиняет Го в отмывании денег, мошенничестве с ценными бумагами и электронной связью, а также в выпуске фиктивной криптовалюты. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы или даже депортация в Китай, где его также разыскивают по другим обвинениям, включая изнасилование, взяточничество и мошенничество.

В своей защите команда адвокатов Го, которая включает бывшего федерального прокурора Манхэттена, планирует вызвать свидетелей для опровержения обвинений. Они также будут пытаться показать, что Го был мишенью китайского правительства, которое пыталось повлиять на администрацию Трампа для его репатриации.

Бывшая помощница Го Иветт Ван уже признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, что свидетельствует о сложности дела Го и его окружения.

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