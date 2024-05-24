На аукционе перо вымершей птицы ушло с молотка за рекордную сумму — почти 30 тысяч долларов

Начальная цена на перо составляла 3 000 долларов, однако к концу торгов она на 450% превзошла предыдущий рекорд — за перо такой же птицы.

Фото: Webbʼs

На аукционе за рекордную сумму продали одну перо ныне вымершей новозеландской птицы гуя. Об этом сообщил аукционный дом Webb's.

На торгах уникальный экземпляр был продан за 28 417 долларов США.

Начальная цена на перо составляла 3 000 долларов, однако к концу торгов она на 450% превзошла предыдущий рекорд — за перо такой же птицы.

Руководитель отдела декоративного искусства аукционного дома Webb's Лия Моррис рассказала, что проданное перо было «в отличном состоянии».

Только коллекционерам, имеющим лицензию в системе, было разрешено покупать перо, которое нельзя вывезти из страны без разрешения Министерства культуры и наследия Новой Зеландии.

Как сообщает ВВС, птица гуя считалась священной для народа маори, а ее перья были знаком статуса, часто носили как головные уборы вожди и их семьи, а также дарили или продавали. Гуя был небольшой и поющей птицей в Новой Зеландии, которая отличалась красивым сопротивлением с белым кончиком по краям. Поэтому этот вид стал мишенью для коллекционеров и торговцев после того, как он приобрел популярность среди прибывших в Новую Зеландию, что привело к его вымиранию.

Последнее подтвержденное наблюдение птицы было зафиксировано в 1907 году, но неподтвержденные наблюдения появились спустя еще 20-30 лет после этого.

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