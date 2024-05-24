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В Киеве нашли мужчину, который ночью запустил фейерверк

07:18, 24 мая 2024
Киевлянин ночью гулял по Дарницкому району и решил запустить фейерверк.
В Киеве нашли мужчину, который ночью запустил фейерверк
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В Киеве сообщили о подозрении 25-летнему мужчине, который ночью запускал фейерверк.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 23 мая в половине 4 утра, подозреваемый, несмотря на действие комендантского часа, гулял по Дарницкому району и решил запустить фейерверк. В это время часть района находилась в темноте из-за отключения света, так что яркие вспышки и громкие звуки взрывов испугали жителей многоэтажек.

Подозреваемый объяснил свой поступок тем, что ему было интересно увидеть звуковые и световые эффекты фейерверков, которые он накануне нашел на помойке.

В прокуратуре добавили, что за хулиганство ему грозит наказание в виде штрафа или пробационного надзора сроком до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

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