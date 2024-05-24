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У Києві знайшли чоловіка, який вночі запустив феєрверк

07:18, 24 травня 2024
Киянин вночі гуляв Дарницьким районом та вирішив запустити феєрверк.
У Києві знайшли чоловіка, який вночі запустив феєрверк
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У Києві повідомили про підозру 25-річному чоловіку, що вночі запускав феєрверк.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 23 травня о пів на 4 ранку, підозрюваний попри дію комендантської години, гуляв Дарницьким районом та вирішив запустити феєрверк. В цей час частина району перебувала у темряві через відключення світла, тож яскраві спалахи та гучні звуки вибухів налякали мешканців багатоповерхівок.

Підозрюваний пояснив свій вчинок тим, що йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти феєрверків, які він напередодні знайшов на смітнику.

У прокуратурі додали, що за хуліганство йому загрожує покарання у вигляді штрафу або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

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