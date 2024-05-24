18 тисяч доларів за незаконне переправлення двох осіб до Євросоюзу: на організації схеми викрито мешканця Львівщини

Фігурант спланував маршрут незаконного перетину держкордону та підшукав двох «клієнтів», охочих покинути Україну у такий спосіб.

На Закарпатті викрили зловмисника, який займався налагодженням каналу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Так, в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 КК України, чоловіка затримали на околицях Ужгорода. Він саме одержав 18 тисяч доларів грошової винагороди від осіб, яких планував переправити до країн ЄС.

За даними слідства, мешканець Львівської області спланував маршрут незаконного перетину держкордону та підшукав двох «клієнтів», охочих покинути Україну у такий спосіб. До протиправної діяльності залучив провідника, який мав довезти чоловіків до місця початку маршруту у Хустському районі.

Наразі правоохоронці готують матеріали, аби повідомити організатору про підозру. Особу його спільника встановлюють.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури подальше слідство здійснює Ужгородське райуправління поліції за оперативного супроводу Чопського прикордонного загону.

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