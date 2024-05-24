У Києві покарали водія Toyota, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора: відео

У столиці притягнули до відповідальності чергового порушника ПДР.

У Подільському районі Києва покарали водія автомобіля Toyota, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили цей транспортний засіб та винесли на порушника постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП та поспілкувалися з ним щодо дотримання ПДР у майбутньому.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, червоний сигнал світлофора, зокрема миготливий, або два червоні миготливі сигнали — забороняють рух.

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