Практика судов
  1. В Украине

В Киеве наказали водителя Toyota, который проехал перекресток на красный сигнал светофора: видео

00:08, 24 мая 2024
В столице привлекли к ответственности очередного нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя Toyota, который проехал перекресток на красный сигнал светофора: видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Подольском районе Киева наказали водителя автомобиля Toyota, проехавшего перекресток на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили это транспортное средство и вынесли на нарушителя постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП и пообщались с ним по соблюдению ПДД в будущем.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, красный сигнал светофора, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала — запрещают движение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал законопроект о засекречивании судебных решений в Реестре

Несмотря на заявление медийщиков о вреде для прозрачности правосудия от засекречивания судебных решений в Реестре, председатель парламентского Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал этот законопроект.

Кто из судей в последние годы был откомандирован в Национальную школу судей или до сих пор там находится: список

Некоторые судьи проводят в командировках в НШСУ немалую часть своей жизни.

Админсуды смогут штрафовать госорганы за неисполнение судебных решений на сумму от 60,5 тысячи грн

Административному суду предлагается налагать на руководителя должника – субъекта властных полномочий штраф в сумме от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн.

Судья будет рассматривать заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела – Верховная Рада приняла изменения в ХПК, ГПК и КАСУ

Верховная Рада устранила преграду в виде необходимости вынесения определения об участии в видеоконференции всем составом суда во время коллегиального рассмотрения дела.

Верховная Рада одобрила засекречивание судебных решений в Реестре – дальше могут закрыть доступ к делам о мобилизации

Ко второму чтению предлагается внести поправки, по которым из публичной части Реестра судебных решений изымут решения по делам о военнообязанных и военнослужащих – практика по мобилизации станет закрытой для общественности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді