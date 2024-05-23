Практика судов
  1. В Украине

Человек переехал с временно оккупированной территории без трудовой книжки и не уволен с места работы: может ли он стать на учет в центре занятости

23:51, 23 мая 2024
Для предоставления статуса безработного лицо, ищущее работу, подает заявление о предоставлении такого статуса в центр занятости, который выбирает для обслуживания.
Человек переехал с временно оккупированной территории без трудовой книжки и не уволен с места работы: может ли он стать на учет в центре занятости
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центрально-западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, может ли стать на учет в центре занятости человек, переехавший с временно оккупированной территории, не уволен и не имеет трудовой книжки.

Так, согласно статье 43 Закона Украины "О занятости населения" статус безработного может приобрести, в частности лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии (в том числе на льготных условиях или за выслугу лет), которая из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов, готова и способна приступить к работе.

Для предоставления статуса безработного лицо, ищущее работу, подает заявление о предоставлении статуса безработного (в том числе средствами электронной идентификации) в центр занятости, который выбирает для обслуживания.

Для получения справки о взятии на учет внутри перемещенного лица такое лицо обращается с заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал законопроект о засекречивании судебных решений в Реестре

Несмотря на заявление медийщиков о вреде для прозрачности правосудия от засекречивания судебных решений в Реестре, председатель парламентского Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал этот законопроект.

Кто из судей в последние годы был откомандирован в Национальную школу судей или до сих пор там находится: список

Некоторые судьи проводят в командировках в НШСУ немалую часть своей жизни.

Админсуды смогут штрафовать госорганы за неисполнение судебных решений на сумму от 60,5 тысячи грн

Административному суду предлагается налагать на руководителя должника – субъекта властных полномочий штраф в сумме от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн.

Судья будет рассматривать заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела – Верховная Рада приняла изменения в ХПК, ГПК и КАСУ

Верховная Рада устранила преграду в виде необходимости вынесения определения об участии в видеоконференции всем составом суда во время коллегиального рассмотрения дела.

Верховная Рада одобрила засекречивание судебных решений в Реестре – дальше могут закрыть доступ к делам о мобилизации

Ко второму чтению предлагается внести поправки, по которым из публичной части Реестра судебных решений изымут решения по делам о военнообязанных и военнослужащих – практика по мобилизации станет закрытой для общественности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді