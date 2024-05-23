Человек переехал с временно оккупированной территории без трудовой книжки и не уволен с места работы: может ли он стать на учет в центре занятости

Для предоставления статуса безработного лицо, ищущее работу, подает заявление о предоставлении такого статуса в центр занятости, который выбирает для обслуживания.

Центрально-западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, может ли стать на учет в центре занятости человек, переехавший с временно оккупированной территории, не уволен и не имеет трудовой книжки.

Так, согласно статье 43 Закона Украины "О занятости населения" статус безработного может приобрести, в частности лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии (в том числе на льготных условиях или за выслугу лет), которая из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов, готова и способна приступить к работе.

Для предоставления статуса безработного лицо, ищущее работу, подает заявление о предоставлении статуса безработного (в том числе средствами электронной идентификации) в центр занятости, который выбирает для обслуживания.

Для получения справки о взятии на учет внутри перемещенного лица такое лицо обращается с заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения.

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