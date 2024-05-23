США готовят для Украины новый пакет военной помощи на около $275 млн

В новый пакет военной помощи войдут HIMARS и артиллерийские снаряды.

Источник фото: pravda.com.ua

В пятницу, 24 мая, Соединенные Штаты Америки анонсируют новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 275 млн долларов, поскольку эта поддержка является актуальной в условиях наступления российских войск в Харьковской области. Об этом рассказали двое американских чиновников, пишет Associated Press.

Сообщается, что это уже четвертый транш военной помощи, предоставленный Украине после того, как Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине на более чем $60 млрд.

Два американских официальных источника рассказали, что новый пакет будет включать артиллерийские ракетные системы высокой мобильности HIMARS, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Информаторы, условно оставаясь анонимными, высказались об этих деталях перед официальным объявлением.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что уже в этом году в Украину прибудут F-16.

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