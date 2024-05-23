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ВККС рекомендовала назначить на должность судьи троих победителей конкурса

18:14, 23 мая 2024
Комиссия также отказала в предоставлении рекомендации трем кандидатам.
ВККС рекомендовала назначить на должность судьи троих победителей конкурса
Фото: vkksu.gov.ua
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В четверг, 23 мая, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с шестью победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Душина Алексея Владиславовича в должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области;

Ляшко Ольга Павловна на должность судьи Приморского районного суда города Одессы;

Макаревич Ярослав Ярославович на должность судьи Репкинского районного суда Черниговской области.

Отказано в предоставлении рекомендации по назначению:

Коломийца Владимира Михайловича на должность судьи Броварского горрайонного суда в Киевской области;

Троян Марины Максимовны на должность судьи Вышгородского районного суда в Киевской области;

Костюка Эдуарда Владимировича на должность судьи Болградского районного суда Одесской области.

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