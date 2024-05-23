ВККС рекомендовала назначить на должность судьи троих победителей конкурса

В четверг, 23 мая, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с шестью победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года.
По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:
Душина Алексея Владиславовича в должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области;
Ляшко Ольга Павловна на должность судьи Приморского районного суда города Одессы;
Макаревич Ярослав Ярославович на должность судьи Репкинского районного суда Черниговской области.
Отказано в предоставлении рекомендации по назначению:
Коломийца Владимира Михайловича на должность судьи Броварского горрайонного суда в Киевской области;
Троян Марины Максимовны на должность судьи Вышгородского районного суда в Киевской области;
Костюка Эдуарда Владимировича на должность судьи Болградского районного суда Одесской области.
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