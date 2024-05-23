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Пользователи Google теперь могут делиться паролями с членами семьи

23:30, 23 мая 2024
Функцию совместного использования паролей могут использовать только члены группы семьи, которую необходимо создать.
Пользователи Google теперь могут делиться паролями с членами семьи
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Пользователи Google теперь могут делиться паролями с членами семьи. Об этом сообщает Android Authority.

Функцию добавили в рамках обновления Google Play Services (v24.20).

Теперь, когда вы делитесь паролем, члены семьи получают его копию в своем менеджере паролей Google. Функцию совместного использования паролей могут использовать только члены группы семьи, которую необходимо создать.

Ранее Google приводил несколько примеров того, как функция совместного использования паролей может облегчить жизнь. В частности, она пригодится родителям, которые смогут легко получить доступ, например, к школьным задачам ребенка.

Однако, скорее всего, Family Link будет использоваться в качестве удобной опции для совместного доступа к стриминговым и другим сервисам, VPN и т.д.

Издание отмечает, что эта функция работает на смартфонах, однако пока ее нет в версии Chrome для настольных компьютеров.

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