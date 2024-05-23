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Россияне убрали из эстонских вод на реке Нарва буи, которые маркируют русло: в Эстонии ждут объяснений

17:24, 23 мая 2024
Эстония ждет объяснений по поводу действий российских пограничников, убравших буи, маркирующих судоходное русло.
Россияне убрали из эстонских вод на реке Нарва буи, которые маркируют русло: в Эстонии ждут объяснений
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В ночь на четверг, 23 мая, пограничники рф убрали несколько десятков буев, расположенных в эстонской части Нарвы, которые маркируют судоходное русло реки, передает ERR.

Отмечается, что Эстония ежегодно устанавливает эти буи перед началом лета, иногда с переменами, поскольку глубина реки в той или иной зоне со временем меняется. В этом году их начали устанавливать 13 мая.

По словам руководителя регионального бюро пограничной охраны Эрика Пургеля, до начала полномасштабного вторжения рф в Украину Эстония и россия устанавливали маркеры фарватера по взаимному согласию, но с 2023 года россияне не согласны с предложениями Эстонии.

«Мы решили установить плавучие метки на летний сезон согласно договоренности 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие по ошибке не зашли в российские воды», – пояснил Пургель.

Также он добавил, что в этом году в россии заявили, что не согласны с местом установки около половины из 250 буев. За минувшую ночь российские пограничники сняли 24 буя, часть из которых принадлежали к тем, с установлением которых россия не согласна.

Пургель отметил, что департамент полиции и пограничной охраны связался с российской пограничной службой и требует пояснений по снятию буев, а также их возвращению.

«Департамент ждет от россии доказательств того, что ранее согласованный фарватер изменился, и если доказательства не будут предоставлены, мы продолжим установку буев», – сказал Пургель.

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