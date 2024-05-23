Админсуды смогут штрафовать госорганы за неисполнение судебных решений на сумму от 60,5 тысячи грн

Административному суду предлагается налагать на руководителя должника – субъекта властных полномочий штраф в сумме от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн.

Верховная Рада 23 мая поддержала в первом чтении законопроект 9462, согласно которому административный суд сможет при определенных условиях оштрафовать руководителя государственного органа за неисполнение судебного решения на сумму от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн. Половина суммы штрафа взимается в пользу истца, другая половина – в Государственный бюджет. Останется ли эта норма до второго чтения с учетом ограниченных бюджетных расходов – пока неизвестно.

Кроме того, депутаты предусмотрели определенный «предохранитель» – основание освобождения руководителя государственного органа от штрафа – отсутствие денег в бюджете.

Так, если судебное решение касается осуществления выплат (пенсионных, социальных и т.д.) суд может уменьшить размер штрафа или освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих отсутствие бюджетных ассигнований у должника – субъекта властных полномочий и принятие руководителем должника всех необходимых мер по установлению таких бюджетных ассигнований, которые по убеждению суда на момент рассмотрения отчета достаточны и исчерпывающие.

Следовательно, законопроектом устанавливается, что судебный контроль за исполнением судебных решений по административным делам осуществляет суд, который принял соответствующее судебное решение.

Невыполнение субъектом властных полномочий решения суда, вступившего в законную силу, по исчислению, назначению, перерасчету, осуществлению, предоставлению, получению пенсионных выплат, социальным выплатам нетрудоспособным гражданам, выплатам по общеобязательному государственному социальному страхованию, выплатам и льготам детям войны, других социальных выплат, доплат, социальных услуг, помощи, защиты и льгот, в течение 2 месяцев со дня вступления в законную силу судебного решения, является самостоятельным основанием для изменения способа и порядка исполнения такого судебного решения путем взыскания с такого субъекта властных полномочий соответствующих выплат.

Заявление об обязательстве подать отчет об исполнении судебного решения

Суд, принявший судебное решение по административному делу, по ходатайству истца (взыскателя) или по собственной инициативе может обязать должника – субъекта властных полномочий, не в пользу которого принято судебное решение, подать в установленный судом срок отчет об исполнении судебного решения.

По ходатайству взыскателя суд обязывает должника – субъекта властных полномочий, не в пользу которого принято судебное решение, представить отчет об исполнении судебного решения по административным делам по поводу исчисления, назначения, перерасчета, осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат, социальных выплат нетрудоспособным гражданам, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, выплат и льгот детям войны, других социальных выплат, доплат, социальных услуг, пособий, защиты и льгот.

В ходатайстве указывается идентификатор для полного доступа к информации об исполнительном производстве (при наличии). Отсутствие исполнительного производства по принудительному исполнению решения суда не препятствует рассмотрению соответствующего ходатайства.

Если судебное решение вступило в законную силу отсутствие материалов судебного дела в связи с их истребованием не препятствует рассмотрению ходатайства, кроме случая приостановления исполнения судебного решения судом кассационной инстанции или остановки исполнительного производства.

Отсутствие исполнительного производства по принудительному исполнению судебного решения не препятствует рассмотрению ходатайства. Суд может решить вопрос о представлении отчета об исполнении судебного решения при принятии решения суда по административному делу, согласно статье 244 КАСУ, независимо от того вступило ли в законную силу такое решение.

Рассмотрение заявления об обязательстве подать отчет об исполнении решения

Суд рассматривает вопрос об обязательстве должника – субъекта властных полномочий подать отчет об исполнении судебного решения в течение 10 дней в порядке письменного производства, а по инициативе суда или ходатайству истца (взыскателя) – в судебном заседании с уведомлением участников дела. Неприбытие в судебное заседание лиц, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте рассмотрения вопроса, не препятствует судебному разбирательству.

По результатам рассмотрения вопроса об обязательствах должника – субъекта властных полномочий подать отчет об исполнении судебного решения суд выносит определение. Постановление суда по результатам такого рассмотрения окончательно и обжалованию не подлежит.

Установленный судом срок для предоставления отчета об исполнении судебного решения должен быть достаточным для его подготовки. Такой срок не может быть менее 10 календарных дней со дня получения соответствующего определения, но не более 3 месяцев.

Суд может обязать подать в установленный судом срок отчет об исполнении судебного решения лично руководителя должника, если должник является юридическим лицом.

Рассмотрение отчета об исполнении судебного решения

Суд рассматривает отчет об исполнении судебного решения его 10 дней со дня его поступления в порядке письменного производства, а по инициативе суда или ходатайству сторон – в судебном заседании с уведомлением участников дела. Неприбытие в судебное заседание лиц, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте рассмотрения вопроса, не препятствует судебному разбирательству.

Отчет должника – субъекта властных полномочий об исполнении судебного решения должен содержать в частности данные, исполнено ли должником судебное решение, в течение какого срока, в каком порядке и каким образом; в случае неисполнения судебного решения: ориентировочные сроки исполнения такого решения и их обоснование; сведения или существуют обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного решения должником, какие меры предприняты и принимаются должником для их устранения и т.п.

Решение по результатам рассмотрения отчета об исполнении судебного решения

По результатам рассмотрения отчета суд своим определением принимает или отказывает в принятии отчета. Постановление суда по результатам рассмотрения отчета является окончательным и обжалованию не подлежит.

Суд отказывает в принятии отчета если должником – субъектом властных полномочий не приведены обоснованные обстоятельства, усложняющие исполнение судебного решения, или меры, принимаемые должником для исполнения судебного решения по убеждению суда, недостаточны для его своевременного и полного исполнения. Суд также отказывает в принятии отчета, если отчет представлен без соблюдения требований.

В случае отказа в принятии отчета, суд одновременно может:

1) установить новый срок представления отчета;

2) наложить на руководителя должника – субъекта властных полномочий штраф в сумме от двадцати до сорока размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, от 60 560 грн до 121 120 грн.;

3) рассмотреть вопрос об изменении способа и порядка исполнения судебного решения.

Половина суммы штрафа взимается в пользу истца, другая половина – в Государственный бюджет Украины.

Суд по ходатайству должника – субъекта властных полномочий может уменьшить размер штрафа или освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих осуществление руководителем должника – субъектом властных полномочий действий, направленных на исполнение судебного решения и по убеждению суда на момент рассмотрения отчета являются достаточными и исчерпывающими.

Если судебное решение касается осуществления выплат (пенсионных, социальных и т.д.) суд может уменьшить размер штрафа или освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих отсутствие бюджетных ассигнований у должника – субъекта властных полномочий и принятие руководителем должника всех необходимых мер по установлению таких бюджетных ассигнований, которые по убеждению суда на момент рассмотрения отчета достаточны и исчерпывающие.

Суд, на основании соответствующих доказательств, уменьшает размер штрафа наложенного на руководителя должника – субъекта властных полномочий, на сумму штрафа, наложенного за эти же действия государственным исполнителем в соответствии с законодательством об исполнительном производстве.

Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд высшей инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции по результатам пересмотра определения о наложении штрафа является окончательным и обжалованию не подлежит. Постановление Верховного Суда о наложении штрафа обжалованию не подлежит. Определение суда о наложении штрафа, вступившей в законную силу, направляется для исполнения в государственную исполнительную службу. Со следующего дня после вступления постановления в законную силу на сумму штрафа без дополнительного решения суда начисляется пеня в размере 3% годовых с учетом индекса инфляции.

Если должником является коллегиальный орган, по результатам рассмотрения отчета о выполнении решения суда или в случае непредставления такого отчета суд своим определением может наложить штраф на каждого из членов такого коллегиального органа, которые в пределах своих полномочий, задач или функции не обеспечили исполнение судебного решения.

В случае неподачи отчета в срок, установленный судом, или в случае представления отчета с нарушением такого срока и при отсутствии уважительных причин, которые сделали невозможным его своевременное представление, суд устанавливает новый срок для представления отчета, а также налагает на руководителя такого должника штраф. Если суд принял отчет об исполнении судебного решения, но должником соответствующее судебное решение исполнено не в полном объеме, суд одновременно устанавливает новый срок для представления отчета.

Автор: Наталья Мамченко

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