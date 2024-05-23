Адмінсуди зможуть штрафувати держоргани за невиконання судових рішень на суму від 60,5 тисяч грн

Адміністративному суду пропонується накладати на керівника боржника – суб’єкта владних повноважень штраф у сумі від 60,5 тисяч грн до 121 тисяч грн.

Верховна Рада 23 травня підтримала у першому читанні законопроект 9462, за яким адміністративний суд зможе за певних умов оштрафувати керівника державного органу за невиконання судового рішення на суму від 60,5 тисяч грн до 121 тисяч грн. Половина суми штрафу стягується на користь позивача, інша половина – до Державного бюджету. Чи залишиться ця норма до другого читання з урахуванням обмежених бюджетних видатків – поки невідомо.

Крім того, депутати передбачили певний «запобіжник» – підставу звільнення керівника державного органу від штрафу – відсутність грошей в бюджеті.

Так, якщо судове рішення стосується здійснення виплат (пенсійних, соціальних тощо) суд може зменшити розмір штрафу або звільнити від його сплати на підставі доказів, які підтверджують відсутність бюджетних асигнувань у боржника – суб’єкта владних повноважень та вжиття керівником боржника всіх необхідних заходів для встановлення таких бюджетних асигнувань, які на переконання суду на момент розгляду звіту є достатніми та вичерпними.

Отже, законопроектом встановлюється, що судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах здійснює суд, який ухвалив відповідне судове рішення.

Невиконання суб’єктом владних повноважень рішення суду, яке набрало законної сили, щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту та пільг, протягом 2 місяців з дня набрання законної сили судовим рішенням, є самостійною підставою для зміни способу і порядку виконання такого судового рішення шляхом стягнення з такого суб’єкта владних повноважень відповідних виплат.

Заява про зобов’язання подати звіт про виконання судового рішення

Суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, за клопотанням позивача (стягувача) або за власною ініціативою може зобов’язати боржника – суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

За клопотанням стягувача суд зобов’язує боржника – суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення у адміністративних справах з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту та пільг.

У клопотанні зазначається ідентифікатор для повного доступу до інформації про виконавче провадження (за наявності). Відсутність виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду не перешкоджає розгляду відповідного клопотання.

Якщо судове рішення набрало законної сили відсутність матеріалів судової справи у зв’язку з їх витребуванням не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадку зупинення виконання судового рішення судом касаційної інстанції або зупинення виконавчого провадження.

Відсутність виконавчого провадження з примусового виконання судового рішення не перешкоджає розгляду клопотання. Суд може вирішити питання щодо подання звіту про виконання судового рішення під час ухвалення рішення суду в адміністративній справі, відповідно до статті 244 КАСУ, незалежно від того чи набрало законної сили таке рішення.

Розгляд заяви про зобов’язання подати звіт про виконання рішення

Суд розглядає питання про зобов’язання боржника – суб’єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення протягом 10 днів в порядку письмового провадження, а за ініціативою суду чи клопотанням позивача (стягувача) – в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду питання, не перешкоджає судовому розгляду.

За наслідками розгляду питання про зобов’язання боржника – суб’єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення суд постановляє ухвалу. Ухвала суду за наслідками такого розгляду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Встановлений судом строк для надання звіту про виконання судового рішення має бути достатнім для його підготовки. Такий строк не може бути меншим 10 календарних днів з дня отримання відповідної ухвали, але не більше 3 місяців.

Суд може зобов’язати подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення особисто керівника боржника, якщо боржник є юридичною особою.

Розгляд звіту про виконання судового рішення

Суд розглядає звіт про виконання судового рішення протягом 10 днів з дня його надходження в порядку письмового провадження, а за ініціативою суду чи клопотанням сторін – в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду питання, не перешкоджає судовому розгляду.

Звіт боржника – суб’єкта владних повноважень про виконання судового рішення має містити зокрема дані, чи виконано боржником судове рішення, протягом якого строку, у якому порядку та у який спосіб; у разі невиконання судового рішення: орієнтовні строки виконання такого рішення та їх обґрунтування; відомості чи існують обставини, які ускладнюють виконання судового рішення боржником, які заходи вжито та вживаються боржником для їх усунення тощо.

Рішення за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення

За наслідками розгляду звіту суд своєю ухвалою приймає або відмовляє у прийнятті звіту. Ухвала суду за наслідками розгляду звіту є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суд відмовляє у прийнятті звіту якщо боржником – суб’єктом владних повноважень не наведено обґрунтованих обставин, які ускладнюють виконання судового рішення, або заходи які вживаються боржником для виконання судового рішення на переконання суду є недостатніми для його своєчасного та повного виконання. Суд також відмовляє у прийнятті звіту якщо звіт подано без додержання вимог.

У разі відмови у прийнятті звіту, суд одночасно може:

1) встановити новий строк подання звіту;

2) накласти на керівника боржника – суб’єкта владних повноважень штраф у сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, від 60 560 грн до 121 120 грн.;

3) розглянути питання про зміну способу і порядку виконання судового рішення.

Половина суми штрафу стягується на користь позивача, інша половина – до Державного бюджету України.

Суд за клопотанням боржника – суб’єкта владних повноважень може зменшити розмір штрафу або звільнити від його сплати на підставі доказів, що підтверджують здійснення керівником боржника – суб’єктом владних повноважень дій, спрямованих на виконання судового рішення та які на переконання суду на момент розгляду звіту є достатніми та вичерпними.

Якщо судове рішення стосується здійснення виплат (пенсійних, соціальних тощо) суд може зменшити розмір штрафу або звільнити від його сплати на підставі доказів, які підтверджують відсутність бюджетних асигнувань у боржника – суб’єкта владних повноважень та вжиття керівником боржника всіх необхідних заходів для встановлення таких бюджетних асигнувань, які на переконання суду на момент розгляду звіту є достатніми та вичерпними.

Суд, на підставі відповідних доказів, зменшує розмір штрафу накладеного на керівника боржника – суб’єкта владних повноважень, на суму штрафу, який було накладено за ці самі дії державним виконавцем відповідно до законодавства про виконавче провадження.

Ухвалу про накладення штрафу може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду вищої інстанції. Постанова суду апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвали про накладення штрафу є остаточною і оскарженню не підлягає. Ухвала Верховного Суду про накладення штрафу оскарженню не підлягає. Ухвала суду про накладення штрафу, що набрала законної сили, направляється для виконання до державної виконавчої служби. З наступного дня після набрання ухвалою законної сили на суму штрафу без додаткового рішення суду нараховується пеня у розмірі 3% річних з урахуванням індексу інфляції.

Якщо боржником є колегіальний орган, за наслідками розгляду звіту про виконання рішення суду або в разі неподання такого звіту суд своєю ухвалою може накласти штраф на кожного з членів такого колегіального органу, які в межах своїх повноважень, завдань чи функції не забезпечили виконання судового рішення.

У разі неподання звіту у строк, встановлений судом, або у разі подання звіту з порушенням такого строку та за відсутності поважних причин, які унеможливили його вчасне подання, суд встановлює новий строк для подання звіту, а також накладає на керівника такого боржника штраф. Якщо суд прийняв звіт про виконання судового рішення, але боржником відповідне судове рішення виконано не в повному обсязі, суд одночасно встановлює новий строк для подання звіту.

Автор: Наталя Мамченко

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