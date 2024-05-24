В Днепровском районе столицы до конца лета на двух участках частично ограничат движение транспорта

Ремонтировать дорожное покрытие на улице Дениса Рачинского будут до 31 июля и на проспекте Алишера Навои до 31 августа.

Источник фото: svidok.info

В Киеве с 24 мая по 31 июля частично ограничат движение транспорта на улице Дениса Рачинского, а с 24 мая по 31 августа на проспекте Алишера Навои.

По данным КК «Киевавтодор», в Днепровском районе на улице Дениса Рачинского дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие. На время проведения комплекса работ движение транспорта по участку от улицы Евгения Маланюка до улицы Каховской частично ограничат.

Кроме того, комплекс работ по ремонту асфальтобетонного покрытия будет продолжаться на проспекте Алишера Навои на участке от Воскресенского проспекта до улицы Князя Романа Мстиславича, где движение транспорта на участке проспекта тоже будет частично ограничено.

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