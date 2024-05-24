У Дніпровському районі столиці до кінця літа на двох ділянках частково обмежать рух транспорту

Ремонтуватимуть дорожнє покриття на вулиці Дениса Рачінського до 31 липня та на проспекті Алішера Навої до 31 серпня.

Джерело фото: svidok.info

У Києві із 24 травня до 31 липня частково обмежать рух транспорту на вулиці Дениса Рачінського, а з 24 травня до 31 серпня на проспекті Алішера Навої.

За даними КК «Київавтодор», у Дніпровському районі на вулиці Дениса Рачінського дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. На час проведення комплексу робіт рух транспорту ділянкою від вулиці Євгена Маланюка до вулиці Каховської частково обмежать.

Крім того, комплекс робіт з ремонту асфальтобетонного покриття триватиме на проспекті Алішера Навої на ділянці від Воскресенського проспекту до вулиці Князя Романа Мстиславича, де рух транспорту на ділянці проспекту теж буде частково обмежений.

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