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У Дніпровському районі столиці до кінця літа на двох ділянках частково обмежать рух транспорту

08:33, 24 травня 2024
Ремонтуватимуть дорожнє покриття на вулиці Дениса Рачінського до 31 липня та на проспекті Алішера Навої до 31 серпня.
У Дніпровському районі столиці до кінця літа на двох ділянках частково обмежать рух транспорту
Джерело фото: svidok.info
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У Києві із 24 травня до 31 липня частково обмежать рух транспорту на вулиці Дениса Рачінського, а з 24 травня до 31 серпня на проспекті Алішера Навої.

За даними КК «Київавтодор», у Дніпровському районі на вулиці Дениса Рачінського дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. На час проведення комплексу робіт рух транспорту ділянкою від вулиці Євгена Маланюка до вулиці Каховської частково обмежать.

Крім того, комплекс робіт з ремонту асфальтобетонного покриття триватиме на проспекті Алішера Навої на ділянці від Воскресенського проспекту до вулиці Князя Романа Мстиславича, де рух транспорту на ділянці проспекту теж буде частково обмежений.

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