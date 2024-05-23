Військовослужбовці можуть вносити заповіти щодо використання своїх репродуктивних клітин у випадку смерті

Законопроект, який ухвалила Рада, регулює збереження репродуктивних клітин і ставить крапку у довгій дискусії та законодавчому процесі.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада виправила норму для забезпечення права загиблих військових на посмертне батьківство.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк зазначив, військовослужбовці тепер мають право вносити заповіти щодо використання своїх репродуктивних клітин у випадку смерті.

Законопроект 10448 регулює збереження репродуктивних клітин і ставить крапку у довгій дискусії та законодавчому процесі.

Оновлення закону надає чітку правову основу для збереження репродуктивних клітин у медичних закладах.

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