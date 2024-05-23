Олександр Усик зніметься у голлівудському фільмі про бійця UFC разом з Двейном «Скелею» Джонсоном

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який переміг британця Тайсона Ф’юрі, стане актором. Боксер зніметься в голлівудському фільмі. Про це повідомляє IMBD.
Стрічка отримала назву «Smashing Machin». Голлівудський байопік буде присвячений життю колишнього бійця UFC Марка Керра.
Головну роль зіграє Двейн «Скеля» Джонсон.
У біографічній стрічці Усик виконає роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Керром. У першому поєдинку українець виграв нокаутом, але бій визнали таким, що не відбувся. Натомість у другому - програв одноголосним рішенням суддів.
Прем’єра запланована на 2025 рік. У фільмі також зіграють Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер.
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