Олександр Усик зніметься у голлівудському фільмі про бійця UFC разом з Двейном «Скелею» Джонсоном

Український боксер зіграє чемпіона світу з кікбоксингу Ігоря Вовчанина.

Колаж: sud.ua

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який переміг британця Тайсона Ф’юрі, стане актором. Боксер зніметься в голлівудському фільмі. Про це повідомляє IMBD.

Стрічка отримала назву «Smashing Machin». Голлівудський байопік буде присвячений життю колишнього бійця UFC Марка Керра.

Головну роль зіграє Двейн «Скеля» Джонсон.

У біографічній стрічці Усик виконає роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Керром. У першому поєдинку українець виграв нокаутом, але бій визнали таким, що не відбувся. Натомість у другому - програв одноголосним рішенням суддів.

Прем’єра запланована на 2025 рік. У фільмі також зіграють Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер.

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