Александр Усик снимется в голливудском фильме о бойце UFC вместе с Двейном «Скалой» Джонсоном

Украинский боксер сыграет чемпиона мира по кикбоксингу Игоря Волчанина.

Коллаж: sud.ua

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик, победивший британца Тайсона Фьюри, станет актером. Боксер снимется в голливудском фильме. Об этом сообщает IMBD.

Лента получила название «Smashing Machin». Голливудский байопик будет посвящен жизни бывшего бойца UFC Марка Кэрра.

Главную роль сыграет Двейн «Скала» Джонсон.

В биографической ленте Усик исполнит роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина, дважды сражавшегося с Керром. В первом поединке украинец выиграл нокаутом, но бой признали несостоявшимся. А во втором - проиграл единогласным решением судей.

Премьера намечена на 2025 год. В фильме также сыграют Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер.

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