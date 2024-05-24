Суд зможе оштрафувати боржника на 120 тисяч грн за невиконання судового рішення – парламент схвалив законопроект

Судам розширять можливості забезпечувати виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, зокрема, шляхом застосування штрафів від 60 560 грн до 121 120 грн.

До Цивільного процесуального кодексу введуть нову норму, відповідно до якої під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи керівника боржника (якщо боржник є юридичною особою) штраф у сумі від 20 до 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже, штраф становитиме від 60 560 грн до 121 120 грн. Відповідний законопроект 9462 щодо удосконалення положень про судовий контроль парламент 23 травня ухвалив за основу. Аналогічні розміри штрафів, як раніше писала «Судово-юридична газета», пропонують передбачити і в Господарському процесуальному кодексі.

Також у ЦПК передбачається, що невиконання боржником рішення суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна стягувача або майна, присудженого на користь стягувача, протягом 2 місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження є самостійною підставою для зміни способу і порядку виконання такого судового рішення шляхом стягнення з боржника суми вартості відповідного майна (крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, вартість майна неможливо визначити або майно відповідно до закону не може оцінюватися). Вартість майна визначається відповідно до вимог Закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Судовий контроль за виконанням судових рішень в цивільних справах здійснює суд, який ухвалив судове рішення.

Суд, який ухвалив судове рішення, за письмовою заявою стягувача може зобов’язати боржника подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення в наступних категоріях цивільних справ:

1) що виникають із трудових правовідносин;

2) що виникають із сімейних правовідносин;

3) щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, чи шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

4) щодо відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду;

5) щодо відшкодування моральної шкоди;

6) щодо захисту прав споживачів;

7) щодо захисту честі, гідності та ділової репутації;

8) в інших справах немайнового характеру.

Стягувач може звернутися до суду з заявою в разі невиконання боржником судового рішення та за умови відкриття виконавчого провадження. Якщо судове рішення набрало законної сили відсутність матеріалів судової справи у зв’язку з їх витребуванням не перешкоджає розгляду заяви, крім випадку зупинення виконання судового рішення судом касаційної інстанції або зупинення виконавчого провадження.

За заявою стягувача суд зобов’язує боржника подати у встановлений судом строк звіт про виконання рішення суду незалежно від категорії цивільної справи, якщо боржник є органом державної влади, органом місцевого самоврядування, суб’єктом господарювання державного або комунального секторів економіки.

За письмовою заявою позивача, суд може вирішити питання про зобов’язання відповідача (боржника), подати у встановлений судом строк звіт про виконання рішення суду під час його ухвалення, незалежно від того чи набрало воно законної сили. Така заява може бути подана позивачем не пізніше завершення судових дебатів, а якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження – не пізніше тридцяти днів з дня відкриття провадження по справі.

За наслідками розгляду звіту боржника суд своєю ухвалою приймає або відмовляє у прийнятті звіту. Ухвала суду за наслідками розгляду звіту боржника є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суд відмовляє у прийнятті звіту якщо боржником не наведено обґрунтованих обставин, які ускладнюють виконання судового рішення, або заходи які вживаються боржником для виконання судового рішення на переконання суду є недостатніми для його своєчасного та повного виконання.

У разі відмови у прийнятті звіту, суд одночасно може:

встановити новий строк для подання звіту;

застосувати до боржника штраф;

розглянути питання про зміну способу і порядку виконання судового рішення.

Якщо боржник є юридичною особою та суд зобов’язав подати звіт про виконання судового рішення особисто керівника боржника, штраф застосовується до такого керівника.

У разі неподання звіту у строк, встановлений судом, або у разі подання звіту з порушенням такого строку та за відсутності поважних причин, які унеможливили його вчасне подання, суд встановлює новий строк для подання звіту, а також застосовує до такого боржника штраф.

Сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю виконавця під час виконання судового рішення порушено їхні права чи свободи.

Автор: Наталя Мамченко

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