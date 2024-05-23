Які дії військовозобов'язаних при спілкуванні з поліцейськими тягнуть за собою кримінальну відповідальність: відповідь Нацполіції

Іван Вигівський про спілкування поліцейського з військовозобов'язаними: За злісну непокору - адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

Голова Нацполіції Іван Вигівський пояснив, які обставини і дії військовозобов'язаних під час спілкування із працівниками поліції і ТЦК та СП тягнуть за собою адміністративну і кримінальну відповідальність. Про це він розповів в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, в разі невиконання обов'язку з'явитися за викликом ТЦК та СП для військовозобов'язаного передбачена адміністративна відповідальність.

«Водночас за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період настає кримінальна відповідальність, передбачена статтею 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) Кримінального кодексу України», - повідомив Вигівський.

Ще він додав, якщо військовозобов'язаний вчинить злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, то його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 185 КУпАП.

«А у разі вчинення опору поліцейському чи заподіяння йому тілесних ушкоджень така особа нестиме кримінальну відповідальність за статтею 342 або 345 Кримінального кодексу України», - додав голова Нацполіції.

Раніше голова Нацполіції пояснив, чи можуть поліцейські разом з ТЦК вручати повістки.

Додамо, представники ТЦК при перевірці документів зобов’язані пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.