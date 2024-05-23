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Це не передбачено законом: голова Нацполіції пояснив, чи можуть поліцейські разом з ТЦК вручати повістки

15:48, 23 травня 2024
Поліцейські беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних разом із працівниками ТЦК, перевіряють документи, але не вручають повістки.
Це не передбачено законом: голова Нацполіції пояснив, чи можуть поліцейські разом з ТЦК вручати повістки
Фото: 24tv.ua
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Поліцейські разом із представниками ТЦК та СП беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, але не вручають повістки. На цьому наголосив голова Національної поліції Іван Вигівський у інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Він уточнив, що поліція лише виконує свої обов'язки, закріплені за нею в ч. 3 ст. 38 закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» в частині доставлення до ТЦК та СП військовозобов'язаних за зверненням самого ТЦК.

«Що стосується повноважень, яких раніше не було в поліції... - участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП», - пояснив голова Нацполіції.

Вигівський наголосив, що поліцейські безпосередньо не вручають повістки в ТЦК та СП - це не передбачено законом.

«Перевірка військово-облікових документів спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію», — пояснюючи голова Нацполіції компетенцію правоохоронців щодо перевірки документів.

За його словами, поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України «Про Національну поліцію».

«Поліція в цьому випадку працює за зверненнями ТЦК та СП (частина третя статті 38 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»). У цих зверненнях міститься інформація про особу, зокрема це П.І.Б., дата народження, адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, а у разі наявності зазначається також інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів тощо», - зазначив Вигівський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на бізнес поклали обов’язки після отримання розпорядження начальника ТЦК вручити повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК. Відповідні зміни передбачені Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560.

Крім того, ми писали, коли ТЦК зможе надсилати повістки поштою і вони будуть вважатися врученими у разі проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

Додамо, представники ТЦК при перевірці документів зобов’язані пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

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