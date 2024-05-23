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Это не предусмотрено законом: глава Нацполиции объяснил, могут ли полицейские вместе с ТЦК вручать повестки

15:48, 23 мая 2024
Полицейские принимают участие в уведомлении военнообязанных вместе с работниками ТЦК, проверяют документы, но не вручают повестки.
Это не предусмотрено законом: глава Нацполиции объяснил, могут ли полицейские вместе с ТЦК вручать повестки
Фото: 24tv.ua
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Полицейские вместе с представителями ТЦК и СП принимают участие в извещении военнообязанных, проверяют документы, но не вручают повестки. Об этом заявил председатель Национальной полиции Иван Выговский в интервью «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что полиция выполняет только свои обязанности, закрепленные за ней в ч. 3 ст. 38 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в части доставки в ТЦК и СП военнообязанных по обращению самого ТЦК.

«Что касается полномочий, которых раньше не было в полиции… – участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП», – пояснил глава Нацполиции.

Выговский подчеркнул, что полицейские напрямую не вручают повестки в ТЦК и СП – это не предусмотрено законом.

"Проверка военно-учетных документов направлена на соблюдение военнообязанными законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", - объясняя глава Нацполиции компетенцию правоохранителей по проверке документов.

По его словам, полицейские имеют право проверять документы у всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от оснований, определенных законом Украины «О Национальной полиции».

«Полиция в этом случае работает по обращениям ТЦК и СП (часть третья статьи 38 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»). В этих обращениях содержится информация о лице, в частности Ф.И.О., дата рождения, адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства, а в случае наличия указывается также информация о месте работы, номерах мобильных телефонов и т.д.», - отметил Выговский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на бизнес возложили обязанности после получения распоряжения начальника ТЦК вручить повестки работникам и обеспечить их прибытие в ТЦК. Соответствующие изменения предусмотрены Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560.

Кроме того, мы писали, когда ТЦК сможет посылать повестки по почте и они будут считаться врученными в случае проставления отметки об отсутствии лица по адресу.

Добавим, представители ТЦК при проверке документов обязаны предъявить удостоверение личности, уполномоченной вручать повестки.

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