Это не предусмотрено законом: глава Нацполиции объяснил, могут ли полицейские вместе с ТЦК вручать повестки

Полицейские принимают участие в уведомлении военнообязанных вместе с работниками ТЦК, проверяют документы, но не вручают повестки.

Фото: 24tv.ua

Полицейские вместе с представителями ТЦК и СП принимают участие в извещении военнообязанных, проверяют документы, но не вручают повестки. Об этом заявил председатель Национальной полиции Иван Выговский в интервью «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что полиция выполняет только свои обязанности, закрепленные за ней в ч. 3 ст. 38 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в части доставки в ТЦК и СП военнообязанных по обращению самого ТЦК.

«Что касается полномочий, которых раньше не было в полиции… – участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП», – пояснил глава Нацполиции.

Выговский подчеркнул, что полицейские напрямую не вручают повестки в ТЦК и СП – это не предусмотрено законом.

"Проверка военно-учетных документов направлена на соблюдение военнообязанными законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", - объясняя глава Нацполиции компетенцию правоохранителей по проверке документов.

По его словам, полицейские имеют право проверять документы у всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от оснований, определенных законом Украины «О Национальной полиции».

«Полиция в этом случае работает по обращениям ТЦК и СП (часть третья статьи 38 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»). В этих обращениях содержится информация о лице, в частности Ф.И.О., дата рождения, адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства, а в случае наличия указывается также информация о месте работы, номерах мобильных телефонов и т.д.», - отметил Выговский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на бизнес возложили обязанности после получения распоряжения начальника ТЦК вручить повестки работникам и обеспечить их прибытие в ТЦК. Соответствующие изменения предусмотрены Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560.

Кроме того, мы писали, когда ТЦК сможет посылать повестки по почте и они будут считаться врученными в случае проставления отметки об отсутствии лица по адресу.

Добавим, представители ТЦК при проверке документов обязаны предъявить удостоверение личности, уполномоченной вручать повестки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.