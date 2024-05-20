Представники ТЦК при перевірці документів зобов’язані пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Представник ТЦК при перевірці військово-облікового документа повинен буде пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом чи посвідченням офіцера, військовим квитком.

Кабмін визначив порядок та умови затримання громадян при перевірці військово-облікових документів, а також перелічив документи, які повинен показати представник ТЦК при перевірці.

Як відомо, уповноважені представники ТЦК або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (ВОД) чи військово-обліковий документ в електронній формі разом з документом, що посвідчує особу.

Перевірка ВОД може здійснюватися:

у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України — представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби;

за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) — уповноваженими представниками ТЦК або поліцейськими.

Під час перевірки ВОД разом з документом, що посвідчує особу, уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів.

У разі коли під час перевірки ВОД встановлено, що особа перебуває на військовому обліку в розвідувальних органах, то процес фото- і відеофіксації пред’явлення такими особами документів не здійснюється.

Під час перевірки ВОД:

уповноважений представник ТЦК зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посаду, а також пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком);

поліцейські та представники органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби відрекомендовуються у порядку, визначеному наказами керівників Національної поліції та Держприкордонслужби відповідно.

Слід зазначити, що відповідно до цього Порядку призначення представників ТЦК, структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та підприємств (установ, організацій), уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

У ході перевірки документів перевіряється приналежність громадян щодо військового обов’язку, звіряються їх персональні дані, дані ВОД з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (ТЦК).

Із зазначеною метою представники ТЦК, органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби та поліцейські можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Реєстру «Оберіг».

У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. №1487, або Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Реєстру «Оберіг» старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному (крім резервістів та військовозобов’язаних СБУ та розвідувальних органів) прослідувати до районного (міського) ТЦК для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Реєстру «Оберіг».

Із зазначеною метою громадянину оформляється та вручається повістка.

У разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення.

Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину. Акт відмови від отримання повістки подається керівнику районного (міського) ТЦК для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

Акт відмови від отримання повістки реєструється в ТЦК.

У разі відмови прослідувати до районного (міського) ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності Законом від 11 квітня 2024 р. № 3633-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», є чинним та не потребує обов’язкової заміни у разі (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа.

Автор: Наталя Мамченко

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