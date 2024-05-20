Представители ТЦК при проверке документов обязаны предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки

Представитель ТЦК при проверке военно-учетного документа должен будет предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом или удостоверением офицера, военным билетом.

Кабмин определил порядок и условия задержания граждан при проверке военно-учетных документов и перечислил документы, которые должен показать представитель ТЦК при проверке.

Как известно, уполномоченные представители ТЦК или полицейские, а также представители Госпогранслужбы имеют право требовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ (ВОД) или военно-учетный документ в электронной форме вместе с удостоверяющим личность.

Проверка ВОД может осуществляться:

в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины - представителями органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы;

по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах) – уполномоченными представителями ТЦК или полицейскими.

При проверке ВОД вместе с документом, удостоверяющим личность, уполномоченный представитель ТЦК или полицейский осуществляет фото и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов.

Если во время проверки ВОД установлено, что лицо состоит на военном учете в разведывательных органах, то процесс фото- и видеофиксации предъявления такими лицами документов не осуществляется.

При проверке ВОД:

уполномоченный представитель ТЦК обязан назвать свою фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), должность, а также предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом гражданина (удостоверением офицера, военным билетом);

полицейские и представители органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы представляются в порядке, определенном приказами руководителей Национальной полиции и Госпогранслужбы соответственно.

Следует отметить, что в соответствии с настоящим Порядком назначения представителей ТЦК, структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов и предприятий (учреждений, организаций), уполномоченных вручать повестки, производится приказом соответствующего руководителя, который является основанием для выдачи удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки.

В ходе проверки документов проверяется принадлежность граждан по воинской обязанности, сверяются их персональные данные, данные ВОД по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (ТЦК).

С данной целью представители ТЦК, органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы и полицейские могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Реестру «Оберег».

В случае установления, что гражданин нарушает правила военного учета, определенные Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным постановлением КМУ от 30 декабря 2022 г. №1487, или Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», выявление разногласий военно-учетного документа с военно-учетными данными Реестра «Оберег» старший группы оповещения предлагает резервисту или военнообязанному (кроме резервистов и военнообязанных СБУ и разведывательным органам) проследовать в районный (городской) ТЦК для взятия на военный учет, прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе, уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Реестра «Оберег».

С указанной целью гражданину оформляется и вручается повестка.

В случае отказа резервиста или военнообязанного от получения повестки представителем, уполномоченным вручать повестки, составляется акт отказа от получения повестки, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения.

Акт отказа в получении повестки объявляется гражданину. Акт отказа от получения повестки представляется руководителю районного (городского) ТЦК для принятия мер по привлечению правонарушителя к административной ответственности.

Акт отказа в получении повестки регистрируется в ТЦК.

В случае отказа проследовать в районный (городской) ТЦК полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Военно-учетный документ, определяющий принадлежность его владельца к воинской обязанности, выданный до дня вступления в силу Закона от 11 апреля 2024 г. № 3633-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», действует и не требует обязательной замены в случае (по основаниям) утверждения органом государственной власти новой формы военно-учетного документа.

Автор: Наталья Мамченко

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