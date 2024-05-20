Семьям с детьми выплатят новую помощь от государства: кто может получить от 10 800 гривен

Дополнительная финансовая помощь рассчитана для семей с детьми из уязвимых категорий, эвакуируемых из Харьковщины и Сумщины.

Фото: rbc.ua

В Украине введена дополнительная финансовая помощь для семей с детьми из уязвимых категорий, которые эвакуируются с прифронтовых территорий Харьковщины и Сумщины. Речь идет о семьях, имеющих в составе детей или лиц с инвалидностью, многодетными, малообеспеченными. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Семьи после эвакуации получат выплату в размере 10 800 грн на человека в семье. То есть, например, многодетная малообеспеченная семья из 5 человек, эвакуированная из Сумской или Харьковской областей, получит 54 000 грн дополнительной денежной помощи.

Выплаты будут осуществляться таким категориям семей с детьми, которые с 1 мая 2024 года подлежат обязательной эвакуации, а до эвакуации проживали на территории Сумщины и Харьковщины и относились к одной или нескольким таким категориям (получали соответствующие выплаты от Минсоцполитики):

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья многодетная с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать/одинокий родитель;

семья с детьми до 18 лет малообеспеченной.

Отмечается, что дополнительная финансовая помощь будет предоставляться единовременно. Продолжительность выплат будет зависеть от бюджета программы. Если семья эвакуируется средствами, организованными вашим ОВА, дополнительно обращаться за получением данной помощи не требуется, выплата будет произведена автоматически.

«Если вы, в рамках обязательной эвакуации, выезжаете в более безопасное место самостоятельно, просим вас обращаться после эвакуации в ближайшее управление социальной защиты в общине, в которую вы переехали, с заявлением о выплате вам соответствующей помощи», – подчеркнули в ведомстве.

Средства единовременного пособия будут зачисляться на счет одного из членов семьи-получателя помощи. Также средства можно получить через «Укрпочту».

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