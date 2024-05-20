В Одессе руководитель крюинговой компании собирал разведданные для фсб рф

Злоумышленник по собственной инициативе помогал спецслужбам россии в проведении подрывной деятельности против Украины.

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю одной из одесских крюинговых компаний в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемый по собственной инициативе помогал спецслужбам россии в проведении подрывной деятельности против Украины. В качестве вознаграждения за свои «услуги» вражеский агент рассчитывал на руководящий пост в оккупационной администрации, в случае захвата города.

Он отправлял врагу координаты и места дислокации личного состава Сил обороны, локации зенитно-ракетных комплексов ПВО и Одесского областного радиотелевизионного передающего центра (Одесская телебашня).

Для беспрепятственного осмотра и фотофиксации объектов использовал предоставленные ему представителем фсб рф «документы прикрытия» - удостоверение члена общественной организации, контролера инфоксводоканала и журналиста.

Информатора врага задержали при фиксации объектов критической инфраструктуры морского порта. У него изъят мобильный телефон с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения - подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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