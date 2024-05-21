Для подтверждения отсрочки по основаниям ухода за родственниками потребуется дополнительный акт от комиссии – кому он понадобится

Кабмин определил особенности оформления отсрочки смотрителям – кому потребуется дополнительный акт-подтверждение ухода.

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Для установления факта осуществления ухода и, соответственно, оформления отсрочки от призыва отдельным военнообязанным необходимо будет получить дополнительный документ. Речь идет об акте об установлении факта осуществления лицом ухода, который будет выдавать специально созданная комиссия. Это предусматривает Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560.

В частности, этим постановлением определяются особенности оформления отсрочки для смотрителей, которые:

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью супруги (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе за заключением МСЭК или ЛКК, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявленной умершей, и отец или мать не имеют других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению МСЭК или ЛКК учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе – п. 9 ч. 1 ст. 23;

имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязанных их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы) (напомним, что по новому закону в случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью) – п. 13 ч. 1 ст. 23;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе за выводом медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого пункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы – п. 14 ч. 1 ст. 23.

Так, новое постановление предусматривает, что военнообязанные, осуществляющие уход (постоянный уход) за лицами, указанными в пунктах 9, 13, 14 ч. 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и не имеющие права на назначение компенсации (помощи, надбавки) по уходу за ними, для рассмотрения вопроса предоставления им отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации обращаются в районный (городской) ТЦК или его отдел по месту своего пребывания на военном учете с заявлением в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, к которому прилагается письменное заявление лица, нуждающегося в уходе или постоянном уходе, произвольной формы с указанием РНОКПП, о подтверждении отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны ее содержать (супруг, трудоспособные дети) или других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Районный (городской) ТЦК или его обособленный отдел проверяет пребывание такого военнообязанного на военном учете, родственные связи военнообязанного лица и лица, нуждающегося в уходе (постоянном уходе), наличие других зарегистрированных/задекларированных лиц по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства лица, нуждающегося в уходе, с использованием сведений Государственного электронного реестра военнообязанных Украины, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Единого государственного демографического реестра, других информационных систем, реестров и баз данных, в том числе путем информационного обмена.

Материалы по результатам проверки направляются руководителю исполнительного органа местного самоуправления по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства военнообязанного, осуществляющего уход.

В случае выявления несоответствия приведенных в заявлении военнообязанных данных или неподтверждения факта установления осуществления им ухода (постоянного ухода) комиссией, заявление не рассматривается.

Для установления факта осуществления ухода (постоянного ухода) военнообязанный, осуществляющий уход (постоянный уход), обращается с заявлением на имя руководителя исполнительного органа сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства.

Рассмотрение заявления осуществляет комиссия по установлению факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода), решение об образовании которого принимается руководителем исполнительного органа сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства военнообязанного, обратившегося с соответствующим заявлением.

В состав комиссии по установлению факта осуществления лицом по уходу (постоянного ухода) могут входить депутаты местного совета, представители исполнительных органов местного самоуправления, общественных организаций общей численностью не менее 5 человек.

По результатам работы комиссия по установлению факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода) с учетом предоставленных районным (городским) ТЦК или его отделом материалов составляет акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода).

Указанный акт является одним из документов, предоставляемых военнообязанным в районный (городской) ТЦК или его отдел для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период при районных (городских) ТЦК (отделенных отделах) образуются комиссии в следующем составе:

председатель комиссии – руководитель районного (городского) ТЦК (отделенного отдела);

члены комиссии - представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг) районной, городской госадминистрации (военной администрации).

Комиссия изучает полученные заявления и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение 7 дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации по запросам в органы государственной власти.

Такая комиссия имеет право отказать в отсрочке, а также пересмотреть собственное решение в определенных условиях.

Автор: Наталя Мамченко

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