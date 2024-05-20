3500 долларов за «услугу» выезда из страны: на Волыни задержали мужчину, который организовывал переправку уклонистов через границу

За деньги злоумышленник обеспечивал внесение ложных сведений о военнообязанных в информационную систему «Шлях», делая возможным их выезд в страны Евросоюза.

Фото: Волынская областная прокуратура

На Волыни задержали мужчину, который организовывал переправку уклонистов через границу. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Ему вручили подозрение в совершении незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, в том числе по корыстным мотивам (ч.ч. 2,3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, мужчина за 3500 долларов обеспечивал внесение ложных сведений о военнообязанных мужчинах в информационную систему «Шлях», позволяя их выезду в страны Евросоюза.

Задержан злоумышленник 19 мая 2024 года после того, как один из его «клиентов» не был пропущен через границу и вынужден был вернуть ему часть средств, уплаченных за «услугу».

В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого, которому инкриминируют пять эпизодов совершения преступлений, изъят ноутбук и блокнот с записями.

Прокуроры будут настаивать на избрании волынянину меры пресечения в виде содержания под стражей.

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