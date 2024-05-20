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3500 доларів за «послугу» виїзду з країни: на Волині затримали чоловіка, який організовував переправлення ухилянтів через кордон

20:05, 20 травня 2024
За гроші зловмисник забезпечував внесення неправдивих відомостей про військовозобов'язаних до інформаційної системи «Шлях», роблячи можливим їх виїзд у країни Євросоюзу.
3500 доларів за «послугу» виїзду з країни: на Волині затримали чоловіка, який організовував переправлення ухилянтів через кордон
Фото: Волинська обласна прокуратура
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На Волині затримали чоловіка, який організовував переправлення ухилянтів через кордон. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Йому вручили підозру у вчиненні незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у тому числі з корисливих мотивів (ч.ч. 2,3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, чоловік за 3500 доларів забезпечував внесення неправдивих відомостей про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях», уможливлюючи їх виїзд у країни Євросоюзу.

Затримали зловмисника 19 травня 2024 року після того, як одного з його «клієнтів» не пропустили через кордон і він змушений був повернути йому частину коштів, сплачених за «послугу».

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного, якому наразі інкримінують п'ять епізодів чинення злочинів, вилучено ноутбук та блокнот із записами.

Прокурори наполягатимуть на обранні волинянину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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