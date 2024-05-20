Чи має право на пільги для оплати житла пенсіонер, який проживає в селі: роз’яснення ПФ

У ПФ пояснили питання щодо отримання пільги для оплати житла.

Фото: tsn.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи має право на пільги для оплати житла пенсіонер, який проживає в селі.

У ПФ зазначили, що така людина має право на пільги, але за певних умов.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надається в розмірі стовідсоткової знижки пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу (постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389).

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