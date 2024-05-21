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«Тримай гумову камеру, кордон знаходиться там»: харків’янин заплатив $6000 за «дорожню карту» незаконного перетину кордону

07:38, 21 травня 2024
Аби дістатися Румунії, чоловік мав переплисти Тису, проте його зупинили прикордонники.
«Тримай гумову камеру, кордон знаходиться там»: харків’янин заплатив $6000 за «дорожню карту» незаконного перетину кордону
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28-річний харків’янин, яких хотів незаконно перетнути кордон, заплатив 6 тисяч доларів за гумову камеру та інформацію, в якій стороні кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, аби дістатися Румунії, чоловік мав переплисти Тису, проте його зупинили прикордонники.

Встановлено, що чоловік знайшов у соцмережах ділків, які пообіцяли йому безперешкодний перетин кордону, та приїхав на Закарпаття.

Під час зустрічі харків’янин віддав невідомим особам 6 тисяч доларів, натомість отримав гумову камеру та інформацію, у якому напрямку знаходиться кордон.

За 200 метрів до державного кордону його затримали прикордонники відділу «Тячів».

Стосовно мешканця Харкова складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скерували до суду.

Оперативники Мукачівського загону наразі встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетинання кордону вказаного громадянина.

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