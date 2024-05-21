«Тримай гумову камеру, кордон знаходиться там»: харків’янин заплатив $6000 за «дорожню карту» незаконного перетину кордону

Аби дістатися Румунії, чоловік мав переплисти Тису, проте його зупинили прикордонники.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

28-річний харків’янин, яких хотів незаконно перетнути кордон, заплатив 6 тисяч доларів за гумову камеру та інформацію, в якій стороні кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, аби дістатися Румунії, чоловік мав переплисти Тису, проте його зупинили прикордонники.

Встановлено, що чоловік знайшов у соцмережах ділків, які пообіцяли йому безперешкодний перетин кордону, та приїхав на Закарпаття.

Під час зустрічі харків’янин віддав невідомим особам 6 тисяч доларів, натомість отримав гумову камеру та інформацію, у якому напрямку знаходиться кордон.

За 200 метрів до державного кордону його затримали прикордонники відділу «Тячів».

Стосовно мешканця Харкова складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скерували до суду.

Оперативники Мукачівського загону наразі встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетинання кордону вказаного громадянина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.