«Держи резиновую камеру, граница находится там»: харьковчанин заплатил $6000 за «дорожную карту» незаконного пересечения границы

Чтобы добраться до Румынии, мужчина должен был переплыть Тису, однако его остановили пограничники.

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28-летний харьковчанин, которых хотел незаконно пересечь границу, заплатил 6 тысяч долларов за резиновую камеру и информацию, в какой стороне граница. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Чтобы добраться до Румынии, мужчина должен был переплыть Тису, однако его остановили пограничники.

Установлено, что мужчина нашел в соцсетях дельцов, пообещавших ему беспрепятственное пересечение границы, и приехал на Закарпатье.

Во время встречи харьковчанин отдал неизвестным лицам 6 тысяч долларов, зато получил резиновую камеру и информацию, в каком направлении находится граница.

В 200 метрах от государственной границы его задержали пограничники отдела «Тячев».

Относительно жителя Харькова составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дела направили в суд.

Оперативники Мукачевского отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы указанного гражданина.

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