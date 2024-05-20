Имеет ли право на льготы для оплаты жилья проживающий в селе пенсионер: разъяснение ПФ

В ПФ объяснили вопрос получения льготы для оплаты жилья.

Фото: tsn.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, имеет ли право на льготы для оплаты жилья проживающий в селе пенсионер.

В ПФ отметили, что такой человек имеет право на льготы, но при определенных условиях.

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме, с учетом среднемесячного дохода предоставляется в размере стопроцентной скидки пенсионерам, ранее работавшим педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите в сельской местности и поселках городского типа (постановление Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 №389)

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