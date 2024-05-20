У Одесі керівник крюїнгової компанії збирав розвіддані для фсб рф

Зловмисник з власної ініціативи допомагав спецслужбам рф у проведенні підривної діяльності проти України.

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику однієї з одеських крюїнгових компаній у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрюваний з власної ініціативи допомагав спецслужбам рф у проведенні підривної діяльності проти України. В якості винагороди за свої «послуги» ворожий агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації, у випадку захоплення міста.

Він надсилав ворогу координати та місця дислокації особового складу Сил оборони, локації зенітно-ракетних комплексів ППО та Одеського обласного радіотелевізійного передавального центру (Одеська телевежа).

Для безперешкодного огляду та фотофіксації об’єктів використовував надані йому представником фсб рф «документи прикриття» - посвідчення члена громадської організації, контролера інфоксводоканалу та журналіста.

Інформатора ворога затримали під час фіксації об’єктів критичної інфраструктури морського порту. У нього вилучено мобільний телефон з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення - підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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